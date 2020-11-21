Шмигаль очікує від МВФ позитивного сигналу для отримання нового траншу

Прем’єр-міністр подякував МВФ за послідовну та незмінну підтримку

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль висловив сподівання, що МВФ дасть позитивний сигнал про підтримку домовленостей між Україною та Європейською Комісією для виплати чергового траншу макрофінансової допомоги найближчим часом.

Про це він заявив на зустрічі з Директором Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфредом Каммером, передає Урядовий портал.

Сторони обговорили зміцнення фінансового співробітництва, процес провадження реформ в Україні та виконання структурних «маяків», передбачених у Меморандумі України з МВФ за програмою Stand-by.

Прем’єр-міністр подякував Міжнародному валютному фонду за послідовну та незмінну підтримку в забезпеченні макрофінансової стабільності України.

Нагадаємо, що голова Нацбанку сподівається, що місія МВФ відвідає Україну до кінця року.

10 листопада керівник Нацбанку Шевченко зустрівся з головою місії МВФ.

Як відомо, уряд планує до кінця тижня подати проєкт бюджету-2021 до парламенту.

Раніше народний депутат від «Слуги народу», голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що проєкт бюджету України на 2021 рік не встигнуть ухвалити до 1 грудня.

Зазначимо, що у проєкт Держбюджету на 2021 рік закладено дефіцит на рівні 6%, або 270 мільярдів гривень. У Нацбанку заявили, що покривати дефіцит за допомогою емісії гривні не будуть.

Нардепи Ради внесли до законопроєкту про державний бюджет на 2021 понад п’ять тисяч поправок.

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