Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський підписав закон, який спрощує оформлення статусу учасника бойових дій

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Зеленський підписав закон, який спрощує оформлення статусу учасника бойових дій
Президент України підписав закон, який удосконалює порядок ведення військового обліку
фото: з відкритих джерел

Документ значно спрощує процедуру оформлення статусу УБД завдяки взаємодії між державними реєстрами

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про удосконалення порядку ведення військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану. Про це повідомляється на сайті парламенту.

У пояснювальній записці до закону вказується, що його розроблено «з метою упорядкування окремих норм законодавства в частині правового регулювання обробки інформації з обмеженим доступом в системах Міністерства оборони України, впровадження профілів безпеки, інформаційної взаємодії Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів з іншими системами та надання статусу учасника бойових дій в електронному (автоматичному) режимі».

Підписаний закон вносить відповідні зміни до законів України Закону України «Про оборону України», Закону України «Про захист інформації в 2 інформаційно-комунікаційних системах», Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України», Закону України «Про хмарні послуги», Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закону України «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів».

Раніше повідомлялося, що Зеленський підписав закон про функціонування англійської мови.

Читайте також: Пільги для УБД на комунальні послуги: повний список 
Теги: війна закон військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна посилює ППО завдяки Patriot, які передають США та європейські союзники
Битва за небо: Україна зміцнює ППО та завдає нищівних ударів по Росії
Сьогодні, 10:00
Ірина Цибух від 2015 року їздила на Донбас як військова парамедикиня
На війні загинула журналістка та парамедикиня Ірина Цибух
30 травня, 12:23
Працівники ТЦК зобов’язані застосовувати державну мову під час виконання службових обов’язків
Мовний омбудсмен звернувся до співробітників ТЦК з вимогою
5 червня, 15:31
Рятувальники ДСНС намагаються витягти з-під завалів тіло постраждалої людини, травень 2024 року.
Кількість загиблих цивільних в Україні зросла до найвищого рівня за рік – ООН
7 червня, 17:43
Політика США все ще захищає переважну більшість оперативного тилу і глибокого тилу Росії
ISW: Дозвіл США бити по РФ скоротив площу безпечного простору агресора на 16%
10 червня, 06:19
Українські сили продовжують контратаку на північ від Харкова біля Глибокого та на північний схід від Харкова у Вовчанську
ЗСУ продовжують контратаки на північ від Харкова, – аналітики
11 червня, 05:00
Маслов зауважив, що пропозиція України ґрунтується на нормах статуту ООН і зрозумілих правилах цивілізованого світу
Саміт миру у Швейцарії. Соратник Зеленського оцінив реальність «альтернативних» формул миру
12 червня, 19:28
Угорський опозиціонер підтримує право України на самозахист
Опонент Орбана також виступає проти відправки зброї в Україну
18 червня, 22:29
Зеленський зазначив, що після Саміту миру є вже восьмий учасник, який приєднався до спільного комюніке
Зеленський прокоментував початок переговорів про вступ України до ЄС
Вчора, 22:43

Політика

Україна відреагувала на призначення Рютте генсеком НАТО
Україна відреагувала на призначення Рютте генсеком НАТО
Зеленський підписав закон, який спрощує оформлення статусу учасника бойових дій
Зеленський підписав закон, який спрощує оформлення статусу учасника бойових дій
Зеленський підписав закон про функціонування англійської мови: деталі
Зеленський підписав закон про функціонування англійської мови: деталі
Зеленський доручив посилити Покровський напрямок фронту дронами
Зеленський доручив посилити Покровський напрямок фронту дронами
Тищенко помахав перед суддею подяками, які виписав... сам собі?
Тищенко помахав перед суддею подяками, які виписав... сам собі?
«Здивований». Зеленський на Донбасі розповів, чого розлютився на деяких урядовців
«Здивований». Зеленський на Донбасі розповів, чого розлютився на деяких урядовців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Тищенко святкує домашній арешт у готелі Hyatt (відео)
17K
«Мені немає за що жити»: Тищенко просив слідчих не забирати гроші під час обшуку
14K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
8799
Як вступ України до ЄС руйнує плани Путіна
6966
КДБ працевлаштувало його в Києві. Що відомо про митрополита, якого Україна видала Москві
5533
Втрати ворога станом на 26 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Експерт назвав ключових бенефіціарів підвищення тарифу на електрику для населення
Сьогодні, 17:26
Комітет з питань свободи слова готовий розглянути конфлікт між прокурором Вербицьким та журналістами
Сьогодні, 16:57
Українська делегація ПАРЄ вимагає посилення санкцій проти російського газу та сталі
Сьогодні, 15:58
Чи планує бізнес підвищувати зарплати у 2024 році? Результати опитування НБУ
Сьогодні, 08:25
У Росії розпочнеться таємний суд над американським журналістом Еваном Гершковічем
Сьогодні, 07:44
Після навчань на Кубі РФ підписала меморандум із Венесуелою – огляд ISW
Сьогодні, 06:54

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua