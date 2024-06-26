Зеленський підписав закон, який спрощує оформлення статусу учасника бойових дій

Документ значно спрощує процедуру оформлення статусу УБД завдяки взаємодії між державними реєстрами

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про удосконалення порядку ведення військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану. Про це повідомляється на сайті парламенту.

У пояснювальній записці до закону вказується, що його розроблено «з метою упорядкування окремих норм законодавства в частині правового регулювання обробки інформації з обмеженим доступом в системах Міністерства оборони України, впровадження профілів безпеки, інформаційної взаємодії Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів з іншими системами та надання статусу учасника бойових дій в електронному (автоматичному) режимі».

Підписаний закон вносить відповідні зміни до законів України Закону України «Про оборону України», Закону України «Про захист інформації в 2 інформаційно-комунікаційних системах», Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України», Закону України «Про хмарні послуги», Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закону України «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів».

Раніше повідомлялося, що Зеленський підписав закон про функціонування англійської мови.