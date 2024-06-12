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Саміт миру у Швейцарії. Соратник Зеленського оцінив реальність «альтернативних» формул миру

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Саміт миру у Швейцарії. Соратник Зеленського оцінив реальність «альтернативних» формул миру
Маслов зауважив, що пропозиція України ґрунтується на нормах статуту ООН і зрозумілих правилах цивілізованого світу
фото Facebook/Embassy of Switzerland in Ukraine

Нардеп Маслов: «Ми маємо бути дуже уважними до будь-яких інших пропозицій та закликів, які лунають від різних країн світу»

Будь-які перемовини мають базуватися саме на українській «Формулі миру». Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомив голова парламентського комітету з правової політики нардеп від «Слуги народу» Денис Маслов.  Разом з тим, на його думку, варто бути дуже уважними до будь-яких інших пропозицій та закликів, які лунають від різних країн світу, але базовим є саме наше, українське бачення.

Маслов зауважив, що  пропозиція України ґрунтується на нормах статуту ООН і зрозумілих правилах цивілізованого світу. А коли ми бачимо китайську «формулу», то, за словами народного депутата, одразу постає питання – а де там виведення з України російських військ?

Денис Маслов зазначив, що він не чув з вуст офіційних представників інших країн заперечень щодо конкретних пунктів нашої «Формули миру» чи безпосередньо щодо того, що Росія має вивести свої війська з території України. «І від Китаю, до речі, не чув також», – додав голова парламентського комітету. 

Нагадаємо, саміт миру у Швейцарії, який має відбутися 15-16 червня, має допомогти залучити до мирних переговорів представників РФ. Перед усім сторони хочуть домовитись про звільнення полонених, продовольчу безпеку та «ядерні об'єкти». Про це пише Bloomberg. 

Раніше Зеленський повідомив, що кожен з міжнародних лідерів, які прагнуть, щоб російська агресія завершилася дійсно справедливим миром, мають змогу приєднатися до першого саміту миру, який у червні відбудеться у Швейцарії.

Читайте також: Саміт миру у Швейцарії. Народний депутат Денис Маслов пояснює, на що розраховує Україна
Теги: росія саміт війна путін українці Україна Денис Маслов переговори

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