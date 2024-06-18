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Опонент Орбана також виступає проти відправки зброї в Україну

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Опонент Орбана також виступає проти відправки зброї в Україну
Угорський опозиціонер підтримує право України на самозахист
фото: AP

Мадяр заявив, що в питанні військової допомоги Україні він і його партія поділяють позицію угорського уряду

Угорський опозиціонер Петер Мадяр заявив, що не підтримує відправлення зброї в Україну. Про це пише Politico.

Мадяр заявив, що в питанні військової допомоги Україні він і його партія Tisza, що здобула друге місце на виборах до Європарламенту, поділяють позицію угорського уряду.

«Ми не будемо відправляти війська або зброю в Україну з Угорщини. Ви знаєте, в якому непростому становищі перебуває Угорщина в цій війні», – сказав він.

Водночас угорський опозиціонер підтримав право України на самозахист, назвав правителя Росії Путіна агресором і заявив, що «незалежність і суверенітет» України захищені на міжнародному рівні.

Мадяр також заявив, що прийняття членів його партії у фракцію Європейської народної партії (ЄНП), відомої проукраїнською риторикою, не суперечить позиції Tisza.

«Я думаю, що ЄНП розуміє особливу, непросту ситуацію, в якій опинилася Угорщина у цій війні. Але ми, звичайно, будемо підтримувати український народ усіма іншими способами та інструментами», – запевнив він.

Представник Європейської народної партії, якого цитує Politico, заявив, що розуміє обережність Мадяра в питаннях підтримки України.

«Усе, що він говорить про Україну і війну, пропагандистська машина Орбана використовує проти нього», – сказав він.

Нагадаємо, правляча партія Угорщини Fidesz отримала свій найгірший результат на виборах до Європейського парламенту. Петер Мадяр, який стрімко набирає політичного авторитету в країні, колишній член правлячої партії, який став її суперником, і його партія «Тиса» набрали 29,7% голосів при підрахунку 99% бюлетенів. Партія прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Fidesz та її дрібніші союзники набрали 44,6% голосів, що виявилося значно нижчим за прогнози згідно з опитуваннями громадської думки.

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував лідерів країн Заходу за їх бажання перемогти Росію військовим шляхом.

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Теги: війна Угорщина політика

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