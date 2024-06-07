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Кількість загиблих цивільних в Україні зросла до найвищого рівня за рік – ООН

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Кількість загиблих цивільних в Україні зросла до найвищого рівня за рік – ООН
Рятувальники ДСНС намагаються витягти з-під завалів тіло постраждалої людини, травень 2024 року.
Фото: ДСНС

Все це на тлі посилення атак на Харків та область

Минулого місяця різко зросла кількість загиблих серед цивільного населення в Україні. В офісі ООН з прав людини наводять сумну статистику – йдеться про 174 людини, передає Reuters.

Така кількість жертв – найвищий показник за майже рік. Все це на тлі збільшення кількості ракетно-бомбових ударів по населених пунктах навколо Харкова.

Згідно з даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, кількість жертв у травні зросла на 31% порівняно з квітнем і є найвищою з червня 2023 року.

Нагадаємо, лише внаслідок удару по багатоповерхівці в Харкові 31 травня загинули семеро людей – четверо чоловіків і троє жінок. Російські війська влучили у житловий будинок ракетами С-300. Водночас постраждали 25 людей, серед яких двоє дітей – хлопчик і дівчинка по 12 років.

Водночас 1 червня вранці РФ завдала чергового удару по Балаклії Ізюмського району. Вкотре поцілили по цивільному сектору. Під удар потрапили два житлові будинки, де на момент удару перебували 12 людей: четверо дорослих та восьмеро дітей.

Днями ми також повідомляли скільки дітей загинули за час повномасштабної війни в Україні і яка кількість із них були поранені. Лише за офіційними даними ООН, понад 600 дітей загинули і понад 1420 дістали поранення по всій Україні. Однак реальні цифри, ймовірно, набагато вищі.

«Остання хвиля російських атак в Харківській області підкреслює страшну ціну війни та жахи, з якими стикаються діти в Україні. Багато з них було вбито або поранено, а тисячі були змушені покинути свої домівки, не взявши з собою нічого, окрім одягу, який був на них та глибокого стресу, адже вони стали свідками справді жахливої ситуації», – прокоментувала ситуацію Деніз Браун, Координаторка системи ООН та Гуманітарна координаторка в Україні. 

Нагадаємо, наприкінці минулого місяця в Харківській області було оголошено примусову евакуацію дітей із 36 населених пунктів. Зокрема йдеться про громади Ізюмського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів.

Теги: Харків росія війна бомбардування Харківщина ракета авіаудар ракетна атака

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