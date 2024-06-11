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ЗСУ продовжують контратаки на північ від Харкова, – аналітики

Наталія Порощук
glavcom.ua
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ЗСУ продовжують контратаки на північ від Харкова, – аналітики
Українські сили продовжують контратаку на північ від Харкова біля Глибокого та на північний схід від Харкова у Вовчанську
фото: Генштаб

Генштаб повідомив, що російські війська здійснили наземні атаки поблизу Липців (на північ від Харкова), Глибокого та Вовчанська 9 і 10 червня

9 червня російські сили здійснили обмежене транскордонне вторгнення в Сумську область, але, ймовірно, не встановили значної чи тривалої присутності в цьому районі. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На відео з геолокацією, опублікованому 9 червня, видно, як російська піхота перетинає кордон Росії та Сумської області та входить до Рижівки (безпосередньо на кордоні Сумської та Курської області), просуваючись загалом приблизно на 730 метрів углиб території України. Глава Чеченської республіки Кадиров стверджував, що підрозділи чеченського полку «Ахмат-Чечня» брали участь у вторгненні та захопили весь населений пункт, але ISW не спостерігало візуального підтвердження того, що російські сили діють за північно-східною частиною Рижівки.

ЗСУ продовжують контратаки на північ від Харкова, – аналітики фото 1
мапа: ISW

10 червня прессекретар Північного оперативного командування України Вадим Мисинько заявив, що українські сили знають про дію чеченських підрозділів у прикордонній зоні ще з зими. Мисинько заявив, що чеченський підрозділ, який проводив рейд, є невеликою диверсійно-розвідувальною групою, а Рижівка є спірною «сірою зоною» через близькість до міжнародного кордону.

Повідомляється, що 10 червня українські сили продовжували контратаки на північ і північний схід від міста Харкова на тлі обмежених наземних атак Росії в цих районах. Зеленський заявив, що українські сили продовжують контратаки на харківському напрямку, а російські міліблогери стверджують, що українські сили продовжують контратаку на північ від Харкова біля Глибокого та на північний схід від Харкова у Вовчанську.

Мілблогер стверджує, що чисельна перевага українських військ у безпілотниках сприяє контратакам. Український Генштаб повідомив, що російські війська здійснили наземні атаки поблизу Липців (на північ від Харкова), Глибокого та Вовчанська 9 і 10 червня. 10 червня російський мілблогер заявив, що російські війська атакують також поблизу Зеленого (на міжнародному кордоні на північний схід від Харкова та на захід від Вовчанська).

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Теги: Харків окупація Україна Харківщина Сумщина війна ЗСУ Суми окупанти росія росіяни

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