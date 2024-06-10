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ISW: Дозвіл США бити по РФ скоротив площу безпечного простору агресора на 16%

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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ISW: Дозвіл США бити по РФ скоротив площу безпечного простору агресора на 16%
Політика США все ще захищає переважну більшість оперативного тилу і глибокого тилу Росії
фото з відкритих джерел

Фактично, ЗСУ мають право завдавати удари по військових об'єктах РФ, розташованих вздовж українського кордону

Обмежені дозволи США на удари по цілях в Росії наданою зброєю скоротили площу безпечного простору країни агресорки на 16%. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що зміни в політиці адміністрації Байдена дозволили Україні використовувати надану США зброю для ураження деяких російських військових об'єктів на невеликій ділянці території РФ, яка складає лише 16%.

«Політика США все ще захищає переважну більшість оперативного тилу і глибокого тилу Росії, і політика США забороняє Україні використовувати Atacms будь-де в Росії», – йдеться у звіті.

Експерти зазначають, що дозвіл США фактично створив досить масштабну територію, по якій Сили оборони мають право бити із західних озброєнь. Водночас, деякі обмеження на типи американської зброї звузили можливість ЗСУ завдавати ударів по віддалених від кордону з Україною районах, які Росія використовує для прикриття власних бойових сил, органів управління, логістики і тилового забезпечення.

Як пише ISW, дозвіл США завдавати ударів по території РФ з американської зброї для ураження деяких військових об'єктів на невеликій ділянці україно-російського кордону зменшив розмір наземної російської «недоторканної» території максимум на 16%. Політика США дозволяє агресору зберігати ще щонайменше 84% наземного захисту, оскільки Україні заборонено використовувати зенітні ракетні системи на решті території Росії, що захищає переважну більшість її оперативного і глибокого тилу.

ISW: Дозвіл США бити по РФ скоротив площу безпечного простору агресора на 16% фото 1

Аналітики припускають, що Збройні сили України можуть вражати усі легітимні військові цілі в межах досяжності реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) у Білгородській, Курській та Брянській областях. Водночас не факт, що Сили оборони мають на це дозвіл. Високопосадовці США дозволили Україні завдавати удари по території Росії за допомогою РСЗВ для контрбатарейного вогню, але географічно обмежили такі атаки районом кордону з Харківською областю.

Фактично, Збройні сили мають право завдавати удари по російських військових об'єктах, розташованих безпосередньо вздовж українського кордону. Натомість Сили оборони не можуть бити по російських військових цілях далі у тилу або в інших районах Курської і Брянської областей, які також перебувають у зоні досяжності РСЗВ.

Заяви американських офіційних осіб також вказують на те, що українські сили можуть бути обмежені в можливості завдавати ударів по російських військових цілях, які не беруть активної участі в наземних атаках і ударах по Україні.

Таким чином, скорочення площі безпечного простору в Росії може скласти менше 16%.

Нагадаємо, український військовий літак уперше вразив ціль на території Росії. Про це Sky News повідомило джерело в ЗСУ. За даними джерел, поцілити вдалося в «російський командний вузол» у районі Білгорода. Трапилося це в неділю, 9 червня.

До слова, Україна за останні дні вже використала американську зброю для ударів по території Росії після того, як Сполучені Штати оголосили про дозвіл це робити.

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Теги: ЗСУ обмеження військові росія

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