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Зеленський підписав закон про функціонування англійської мови: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Зеленський підписав закон про функціонування англійської мови: деталі
Закон визначить ті посади, кандидати на які повинні обовʼязково знати англійську мову
фото: з відкритих джерел

Закон передбачає офіційне закріплення статусу англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про застосування англійської мови в Україні. Про це свідчить картка закону №9432 на сайті парламенту.

Президент Зеленський подав законопроєкт про англійську мову до парламенту ще у 2023 році. Цьогоріч на початку червня Верховна Рада ухвалила його в другому читанні. Тоді також підтримали правку, яка передбачає бюджетну підтримку для кінотеатрів за показ англомовних фільмів мовою оригіналу.

Закон передбачає офіційне закріплення статусу англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Також визначить ті посади, кандидати на які повинні обовʼязково знати англійську мову.

А втім, непорозуміння та суспільну критику викликав пункт, що стосується кінотеатрального прокату. Пропонувалося, що англомовні фільми в кінотеатрах мають показувати в оригіналі з субтитрами українською: з 2025 року – половину всіх фільмів, з 2026 року – три чверті, а з 2027 року – всі.

Критики відмови від українського дубляжу англомовних фільмів у кінотеатрах зауважували, що це призведе до звільнення акторів, закриття студій, втрати аудиторії кінотеатрів і, як наслідок, до розвитку «піратства», зокрема поширення російськомовного «піратського» контенту.

Нагадаємо, 4 червня Верховна Рада прийняла закон №9432 про застосування англійської мови в Україні. Рішення підтримали 236 нардепів. Законом закріплюється статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики схвалив додаткову поправку №336 до законопроєкту про англійську мову.  Вона спрямована на те, щоб українські кінотеатри демонстрували фільми не українською мовою, а англійською.

Читайте також: Do you speak English, Україно? Як мрії президента розбиваються об реальність 
Теги: США мова Англія

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