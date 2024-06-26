Зеленський підписав закон про функціонування англійської мови: деталі

Закон визначить ті посади, кандидати на які повинні обовʼязково знати англійську мову

Закон передбачає офіційне закріплення статусу англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про застосування англійської мови в Україні. Про це свідчить картка закону №9432 на сайті парламенту.

Президент Зеленський подав законопроєкт про англійську мову до парламенту ще у 2023 році. Цьогоріч на початку червня Верховна Рада ухвалила його в другому читанні. Тоді також підтримали правку, яка передбачає бюджетну підтримку для кінотеатрів за показ англомовних фільмів мовою оригіналу.

Закон передбачає офіційне закріплення статусу англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Також визначить ті посади, кандидати на які повинні обовʼязково знати англійську мову.

А втім, непорозуміння та суспільну критику викликав пункт, що стосується кінотеатрального прокату. Пропонувалося, що англомовні фільми в кінотеатрах мають показувати в оригіналі з субтитрами українською: з 2025 року – половину всіх фільмів, з 2026 року – три чверті, а з 2027 року – всі.

Критики відмови від українського дубляжу англомовних фільмів у кінотеатрах зауважували, що це призведе до звільнення акторів, закриття студій, втрати аудиторії кінотеатрів і, як наслідок, до розвитку «піратства», зокрема поширення російськомовного «піратського» контенту.

Нагадаємо, 4 червня Верховна Рада прийняла закон №9432 про застосування англійської мови в Україні. Рішення підтримали 236 нардепів. Законом закріплюється статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики схвалив додаткову поправку №336 до законопроєкту про англійську мову. Вона спрямована на те, щоб українські кінотеатри демонстрували фільми не українською мовою, а англійською.