Головна Країна Політика
search button user button menu button

Мовний омбудсмен звернувся до співробітників ТЦК з вимогою

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Мовний омбудсмен звернувся до співробітників ТЦК з вимогою
Працівники ТЦК зобов’язані застосовувати державну мову під час виконання службових обов’язків
фото з відкритих джерел

За словами Кременя, дотримання мовного закону у сфері діяльності ЗСУ є запорукою зміцнення обороноздатності України

Працівники територіальних центрів комплектування мають володіти українською мовою та говорити нею під час виконання своїх обов’язків. Про це заявив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Як зазначив Кремінь, стаття дев’ята закону про державну мову передбачає, що працівники ТЦК та СП зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків.

Водночас, згідно зі статтею 15 того самого закону, у військкоматах українську мову також треба використовувати в нормативних актах, документації, діловодстві, командах, навчання, виховних заходах, іншому статутному спілкуванні та службовій діяльності.

«Дотримання вимог мовного закону щодо обов'язкового використання державної мови у сфері військового управління та діяльності Збройних сил України є запорукою єдності та зміцнення обороноздатності нашої держави», – зазначив він.

Як повідомлялося, ексдепутатка та мовознавиця Ірина Фаріон розкритикувала військових, які спілкуються російською.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив Державну цільову національно-культурну програму забезпечення всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя до 2030 року. Її розробило Міністерство культури та інформаційної політики.

До слова, філологиня Ольга Васильєва в коментарі «Главкому» заявила, що російськомовних українців не існує. За її словами, є примусово чи добровільно зросійщені українці – вона підкреслила, що саме зросійщені, а не російськомовні.

Читайте також: «Мова – це пароль». Як українська рятує життя на передовій
Теги: ТЦК військомат українська мова військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські війська чергують групи з чотирьох-п’яти літаків Су-34С/35С для одночасних плануючих бомбових ударів по українських позиціях
Аналітики повідомили, що російські війська просунулися на північний схід від Харкова
1 червня, 05:05
Чоловік виліз із автомобіля ТЦК через вікно, забрав свій велосипед із багажника та втік
У Дніпрі чоловік виліз через вікно авто співробітників ТЦК: військкомат прокоментував
28 травня, 20:58
Триває 820-й день повномасштабної війни в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 23 травня 2024 року
23 травня, 11:17
Непрацевлаштовані жінки мають самостійно прибути до відповідного районного чи міського ТЦК та стати на військовий облік військовозобов’язаних
Можуть втратити роботу: уряд зобов'язав медикинь та фармацевток стати на військовий облік
21 травня, 15:04
Підліток допоміг Збройним силам, власноруч зібравши дрон
Бійці ЗСУ спалили ворожий бліндаж дроном, який зібрав 12-річний хлопець
19 травня, 14:15
Передові підрозділи противника таки змогли «зайти до міста» Вовчанськ з боку села Гатище
Битва за Вовчанськ. Нові виклики та можливі наміри противника
15 травня, 11:11
Міністр запевняє, в уряді не було жодного конкретного обговорення можливості відправки естонських військових в Україну
Естонія обговорює відправку військ в Україну? Міністр оборони відреагував
14 травня, 18:01
О 05:30 ранку харківські школярі готуються до випускного
«Російські душі з українськими паспортами»: у мережі скандал через відео з випускниками у Харкові
11 травня, 19:16
Був одним з наймолодших оборонців «Азовсталі»: на фронті загинув 21-річний Назарій Гринцевич
Був одним з наймолодших оборонців «Азовсталі»: на фронті загинув 21-річний Назарій Гринцевич
7 травня, 15:52

Політика

Глава МВС пояснив, хто з полонених захисників може звільнитися з військової служби
Глава МВС пояснив, хто з полонених захисників може звільнитися з військової служби
Мовний омбудсмен звернувся до співробітників ТЦК з вимогою
Мовний омбудсмен звернувся до співробітників ТЦК з вимогою
Взяття на облік 17-річних: уряд збирається відтермінувати постанову
Взяття на облік 17-річних: уряд збирається відтермінувати постанову
Бронювання працівників ДСНС: уряд ухвалив постанову
Бронювання працівників ДСНС: уряд ухвалив постанову
МЗС України прокоментувало заяви щодо китайського «мирного плану»
МЗС України прокоментувало заяви щодо китайського «мирного плану»
Чи звільнятимуть держслужбовців без знання англійської? Нардепка дала відповідь
Чи звільнятимуть держслужбовців без знання англійської? Нардепка дала відповідь

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
167K
Відстрочка від мобілізації. Нардеп розказав про «сюрприз», який чекає багатодітних чоловіків у ТЦК
24K
«Мері Поппінс» із українським паспортом: як ЗМІ у Німеччині зображають біженок
18K
Київ без світла. Військовий розповів, що його вразило на дорогах
13K
Перша країна світу вирішила офіційно обмежити доступ туристам
8706
Негода на столичній Оболоні. Пошкоджено дитячий садочок (відео)
8237
Нацполіція розповіла про нові схеми ухилянтів та вартість їхніх «послуг»

Новини

З початку війни генеруючі потужності України впали з 55 ГВт до менш ніж 20 Гвт – Financial Times
Сьогодні, 15:20
Дефіцит кадрів в Україні призведе до падіння виробництва та втрати економіки – Bloomberg
Сьогодні, 12:42
Байден зустрінеться із Зеленським, адвоката з компанії Найєма викрито у хабарі: головне за ніч
Сьогодні, 06:24
Перед постачальниками електроенергії населенню зростають борги за ПСО
Вчора, 11:43
Денис Парамонов підбив підсумки розіграшу «Tesla за донат»
Вчора, 10:16
Пожежа в Києві, вибухи у Дніпрі: головне за ніч
Вчора, 06:42

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua