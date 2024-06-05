Мовний омбудсмен звернувся до співробітників ТЦК з вимогою

За словами Кременя, дотримання мовного закону у сфері діяльності ЗСУ є запорукою зміцнення обороноздатності України

Працівники територіальних центрів комплектування мають володіти українською мовою та говорити нею під час виконання своїх обов’язків. Про це заявив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Як зазначив Кремінь, стаття дев’ята закону про державну мову передбачає, що працівники ТЦК та СП зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків.

Водночас, згідно зі статтею 15 того самого закону, у військкоматах українську мову також треба використовувати в нормативних актах, документації, діловодстві, командах, навчання, виховних заходах, іншому статутному спілкуванні та службовій діяльності.

«Дотримання вимог мовного закону щодо обов'язкового використання державної мови у сфері військового управління та діяльності Збройних сил України є запорукою єдності та зміцнення обороноздатності нашої держави», – зазначив він.

Як повідомлялося, ексдепутатка та мовознавиця Ірина Фаріон розкритикувала військових, які спілкуються російською.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив Державну цільову національно-культурну програму забезпечення всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя до 2030 року. Її розробило Міністерство культури та інформаційної політики.

До слова, філологиня Ольга Васильєва в коментарі «Главкому» заявила, що російськомовних українців не існує. За її словами, є примусово чи добровільно зросійщені українці – вона підкреслила, що саме зросійщені, а не російськомовні.