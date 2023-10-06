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Пільги для УБД на комунальні послуги: повний список

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Пільги для УБД на комунальні послуги: повний список
фото з відкритих джерел

Ветерани можуть платити за користування деякими послугами на 75% менше 

Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» визначені пільги для учасників бойових дій (УБД).

Зокрема, законодавством передбачені пільги й на оплату комунальних послуг. Знижка у 75% надається на:

  • користування житлом;
  • користування комунальними послугами;
  • паливо для осіб, які проживають у будинках без центрального опалення;
  • користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі. Така пільга надається сім’ям, які складаються лише з непрацездатних осіб.

Подвійний розмір нормативної опалювальної площі – це 42 кв. м на кожного, хто має пільгу, та додаткові 21 кв. м на інших членів сім’ї.

Площа, на яку надається знижка на опалення, становить 21 кв. м опалювальної площі на кожного, хто постійно проживає у будинку та має пільгу. Додаткові пільгові 10,5 кв. м передбачені на сім’ю.

Окрім цього, УБД мають пільги на позачергове користування усіма послугами зв’язку та позачергове встановлення квартирних телефонів на пільгових умовах. Пільгова оплата здійснюється у розмірі 20% від вартості основних тарифів та 50% – додаткових робіт. Абонентська плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50% від актуальних тарифів.

Пільги на комуналку УБД призначаються довічно. У випадку, якщо ветеран користується пічним опаленням та скрапленим газом для приготування їжі, для отримання пільги на ці послуги звертатись потрібно щороку.
Крім цього, пільговик зобов’язаний повідомляти уповноваженому органу про зміну всіх обставин, які впливають на надання пільг. Тому, при зміні у складі сім'ї чи місця проживання, зміні в переліку послуг, на які здійснюється призначення пільг, необхідно повторно подати заяву з урахуванням нових обставин, що впливають на надання пільг.

Нагадаємо, Україна має намір забезпечити військових власним житлом, про що розповів перший заступник міністра у справах ветеранів Олександр Порхун. Він підкреслив, що у поточному році Міністерство у справах ветеранів прийняло рішення про виділення 5,5 млрд грн на придбання житла для військових. З цих коштів 700 військовослужбовців вже отримали гроші на свої карткові рахунки, а 13 осіб успішно придбали житло.

Теги: комуналка військові пільги опалення

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