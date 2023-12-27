Зеленський пояснив, що допоможе Україні здолати РФ

За словами Зеленського, лише достатнє виробництво вітчизняної зброї, допоможе поставити Росію на місце

Зеленський зауважив, що зараз в оборонному комплексі України залучені близько 300 тис. працівників і працівниць

Завдання України максимально чітке – маємо зробити нашу державу настільки сильною та ефективною, щоб Росія відчувала, що на кожен її удар буде наша відповідь. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

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Глава держави наголосив, що виконати це завдання можна при достатній кількості вітчизняної зброї.

Зеленський зауважив, що зараз в оборонному комплексі України залучені близько 300 тис. працівників і працівниць.

«Я вдячний кожному й кожній – усім, хто створює відповідні важливі виробництва, хто відновлює підприємства, хто майже цілодобово працює. Дякую кожній родині наших працівників вітчизняної «оборонки» – за те, що підтримуєте, за те, що ви всі разом допомагаєте нашій державі боротися за життя й за весь народ України!», – наголосив президент.

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Раніше повідомлялося, що Україна і США підписали меморандум про спільне виробництво зброї та обмін технічними даними. Відповідну декларацію підписали Пентагон, Міністерство оборони України й Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.

Нагадаємо, зброя українського виробництва потраплятиме на фронт швидше. З 1 листопада Міністерство оборони України суттєво скоротило терміни постачання техніки та зброї в ЗСУ.