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Зеленський пояснив, що допоможе Україні здолати РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський пояснив, що допоможе Україні здолати РФ
За словами Зеленського, лише достатнє виробництво вітчизняної зброї, допоможе поставити Росію на місце
фото: з відкритих джерел

Зеленський зауважив, що зараз в оборонному комплексі України залучені близько 300 тис. працівників і працівниць

Завдання України максимально чітке – маємо зробити нашу державу настільки сильною та ефективною, щоб Росія відчувала, що на кожен її удар буде наша відповідь. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що виконати це завдання можна при достатній кількості вітчизняної зброї. 

Зеленський зауважив, що зараз в оборонному комплексі України залучені близько 300 тис. працівників і працівниць.
«Я вдячний кожному й кожній – усім, хто створює відповідні важливі виробництва, хто відновлює підприємства, хто майже цілодобово працює. Дякую кожній родині наших працівників вітчизняної «оборонки» – за те, що підтримуєте, за те, що ви всі разом допомагаєте нашій державі боротися за життя й за весь народ України!», – наголосив президент.

Раніше повідомлялося, що Україна і США підписали меморандум про спільне виробництво зброї та обмін технічними даними. Відповідну декларацію підписали Пентагон, Міністерство оборони України й Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.

Нагадаємо, зброя українського виробництва потраплятиме на фронт швидше. З 1 листопада Міністерство оборони України суттєво скоротило терміни постачання техніки та зброї в ЗСУ.

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Теги: зброя Володимир Зеленський Україна війна військова техніка

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