Росія надвечір запустила «шахеди» в напрямку Одещини

На Одещині оголошено повітряну тривогу

Сьогодні надвечір, 25 грудня, російські загарбники запустили ударні безпілотники типу Shahed у напрямку Одеської області. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

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«Ударні БпЛА імовірно Shahed з Чорного моря в напрямку Одещини», – ідеться у повідомленні.

Триває 670-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень. За добу загалом ворог завдав два ракетних та 61 авіаційний удари, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Минулої доби російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 31 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України 29 ударних БпЛА знищено.