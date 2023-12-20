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Виготовлення мільйона дронів для ЗСУ на рік: Мінстратегпром пояснив, чи це реально

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Виготовлення мільйона дронів для ЗСУ на рік: Мінстратегпром пояснив, чи це реально
Окрім FPV-дронів наша оборонна промисловість, уже спроможна виробити наступного року більше десяти тисяч ударних дронів середньої дальності
фото ілюстративне

Усі виробничі спроможності України готові

У грудні цього року Україна виробляє понад 50 тисяч FPV-дронів. Надалі у планах – виготовлення безпілотників середньої та великої дальності. Про це написав міністр стратегічної промисловості України Олександр Камишін у своєму Telegram-каналі.

«Учора на підсумковій пресконференції мій президент пообіцяв, що Україна наступного року виробить мільйон дронів. І це мова тільки про FPV-дрони», – зазначив він.

Міністр запевнив, що окрім FPV-дронів наша оборонна промисловість, уже спроможна виробити наступного року більше десяти тисяч ударних дронів середньої дальності (на сотні кілометрів) і понад тисячу дронів із дальністю за 1 000 км.

«Усі виробничі спроможності готові, контрактація на 2024 рік розпочинається», – підсумував Камишін.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час підсумкової пресконференції за 2023 рік заявив, що у 2024 році Україна планує виробити мільйон дронів та збільшити виробництво артилерії.

До слова, деякі вітчизняні розробки БПлА є потужнішими за іранські дрони-камікадзе – Україна розпочала серійне виробництво аналога безпілотника «Шахед». Рекорд за дальністю бойового вильоту українських дронів становить приблизно 1 тис. км.

Крім того, Україна створює морські дрони «з сюрпризами».

Читайте також: Зеленський провів підсумкову пресконференцію
Теги: війна безпілотник окупанти

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