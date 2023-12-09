Білий дім прокоментував масований ракетний удар по Україні

Кірбі: «Ідея росіян запускати крилаті ракети по Україні не є чимось новим»

Для Білого дому масований ракетний удар по Україні був очікуваним кроком РФ з настанням зими. Про це заявив 8 грудня, координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі, передає «Укрінформ».

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«Ідея (росіян – ред.) запускати крилаті ракети по Україні не є чимось новим. Ми цілком очікували, що з приходом зими вони продовжать це робити. І ми говорили про це буквально кілька днів тому», – зауважив Кірбі.

Зокрема Кірбі наголосив, що не варто пов’язувати останню масовану ракетну атаку росіян по Україні з тим, що Конгрес затягує процес ухвалення нового пакету допомоги.

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«Це - частина зусиль Росії, Путіна, буквально використати зимову пору року в якості зброї», – пояснив представник Білого дому.

Як повідомлялося, після тривалої паузи у 79 днів, ворог поновив удари крилатими ракетами з бортів стратегічної авіації Ту-95МС.

На Заході допускають, що російський масований обстріл України минулої ночі є «початком зимової кампанії ударів».