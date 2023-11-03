Зброя вітчизняного виробництва потраплятиме на фронт швидше – Міноборони

На період війни був спрощений виробничий цикл і процес випробувань зброї

Виробник бере відповідальність за якість зброї, випробування та всі ризики постачання

Зброя українського виробництва потраплятиме на фронт швидше. З 1 листопада Міністерство оборони України суттєво скоротило терміни постачання техніки та зброї в ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба Міноборони України у Telegram.

Як зазначається, на період війни спростили виробничий цикл і процес випробувань. Тепер сам виробник визначатиме, за якими технічними параметрами він здаватиме замовнику продукцію. Військові лише погоджують перелік параметрів (раніше – військові прописували в технічних умовах значний перелік цих параметрів).

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Заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк додав, що скасували непотрібні випробування та скоротили кількість перевірок. Також ввели зміни, аби українська зброя швидше потрапляла до військ.

Також, зокрема, скасували вимогу про гарантійний термін для зброї (10 років). Під час війн зброя з конвеєрів йде відразу на фронт, тому показники терміну зберігання не мають значення.

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Тепер Міноборони та ЗСУ наполягатимуть на підтвердженні лише трьох чинників: ефективності зразка техніки, його безпечності для особового складу та надійності в експлуатації. Виробник бере відповідальність за якість зброї, випробування та всі ризики постачання.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України закупило для війська приблизно пів тисячі житлових модулів для зручного розміщення наших воїнів у польових умовах.