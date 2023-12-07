Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна та США підписали декларацію про спільне виробництво зброї

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Україна та США підписали декларацію про спільне виробництво зброї
Документ підписали у межах американсько-української конференції оборонно-промислової бази у Вашингтоні
фото з відкритих джерел

Угода має сприяти побудові в Україні виробничих спроможностей забезпечувати власні Збройні Сили необхідною зброєю – зокрема, критично необхідними боєприпасами

Україна і США підписали меморандум про спільне виробництво зброї та обмін технічними даними. Відповідну декларацію підписали Пентагон, Міністерство оборони України й Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, повідомили міністр Рустем Умєров та пресслужба Білого дому.

Українська сторона підписала меморандум із Міністерством оборони США про співробітництво щодо спільного виробництва та обміну технічними даними. Документ має сприяти побудові в Україні виробничих спроможностей забезпечувати власні Збройні Сили необхідною зброєю. Йдеться про протиповітряну оборону, ремонт та технічне обслуговування техніки та виробництво критично важливих боєприпасів. Також угода передбачає виробництво гібридних систем ППО. Зазначається, що Україні вже надали технології для початку виробництва таких систем у рамках програми FrankenSAM.

Документ підписали у межах американсько-української конференції оборонно-промислової бази у Вашингтоні, яка зібрала близько 350 представників промисловості та уряду США, України та Європи. На самому заході йшла мова про збільшення виробництва зброї для підтримки України.

Міністр оборони США Ллойд Остін
Міністр оборони США Ллойд Остін
фото з відкритих джерел

Вашингтон зазначає, що Державний департамент планує надіслати радника до Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України для прискорення переходу Києва до оперативно сумісних військових сил, боротьби з корупцією та залучення іноземних інвестицій. Окрім того, США створили міжвідомчу команду, яка підтримуватиме промисловість, українських та інших партнерів, що готові до угод та експортних вимог для оборонного комплексу України.

«Україна – єдина країна світу, яка б’ється у широкомасштабній війні проти ворога, який має потужну індустрію. Для нас питанням виживання є створення військової індустрії, яка відповідає масштабу промислових потужностей ворога. Ми потребуємо потужної Промислової Коаліції, щоб об’єднати зусилля у боротьбі проти російського терору», – заявив у Вашингтоні Міністр оборони України Рустем Умєров.

Міноборони України очікує подальшого підписання домовленостей щодо локалізації виробництв із низкою великих американських компаній-виробників озброєння та військової техніки
Міноборони України очікує подальшого підписання домовленостей щодо локалізації виробництв із низкою великих американських компаній-виробників озброєння та військової техніки
фото з відкритих джерел

«Локалізація оборонної промисловості в Україні була визначена одним із головних пріоритетів нашої команди, коли я вступив на посаду Міністра оборони у вересні. Наступного року виділяємо безпрецедентний бюджет на розвиток оборонного виробництва», – додав очільник оборонного відомства.

Що таке програма FrankenSAM?

У жовтні цього року американська газета The New York Times писала, що Україна спільно із США створили гібридну систему протиповітряної оборони, яка поєднує в собі передові західні ракети класу «земля-повітря» з модернізованими пусковими установками або радарами радянської епохи.

Проєкт реалізує три зенітно-ракетні комплекси — інтеграцію до ЗРК «Бук» ракет RIM-7 Sea Sparrow, обʼєднання ракети «повітря-повітря» AIM-9M з радянською радіолокаційною системою, а також ще один, який називають найпотужнішим. Ймовірно, він має елементи ЗРК Patriot. За даними медіа, ракету Patriot інтегрують у пускову станцію, яка працює зі старішими українськими радіолокаційними системами вітчизняного виробництва.

Офіційний представник Пентагону казав, що випробування такої системи у жовтні цього року були успішними. Зазначається, що варіанти гібридних систем ППО пройшли випробування на військових базах у США та мали бути доставлені до України восени.

Раніше Білий дім відповів, чи зможуть США надавати зброю Україні без нового фінансування.

Теги: міністр зброя Меморандум технології Україна Пентагон Рустем Умєров

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Зараз усі сили мають бути кинуті на те, щоб отримати початок переговорів про членство в ЄС – і розпочати їх»
Вступ України до НАТО і ЄС означатиме поразку Путіна. І ось чому
20 листопада, 17:46
Основний час напруженої гри завершився з рахунком 0:0, а в овертаймі Україна пропустила
Збірна України з хокею у напруженому матчі поступилася італійцям
11 листопада, 18:50
За словами неназваного високопосадовця, грудневе рішення про початок перемовин перебуває під загрозою
Євросоюз може відкласти рішення про початок перемовин з Україною щодо вступу – Reuters
17 листопада, 20:24
6 листопада розпочалася акція протесту польських перевізників
Польські перевізники повністю заблокували рух вантажівок на двох пунктах пропуску
8 листопада, 06:30
Кемерон у 2010 року очолив коаліційний уряд з ліберальними демократами, ставши наймолодшим прем'єр-міністром країни за останні роки
Колишній прем’єр Британії Кемерон очолив МЗС країни: Сунак проводить кадрові перестановки
13 листопада, 13:36
Данілов наголосив, що Захід не повинен боятися Росію і брати в цьому приклад з України
Китай-Росія-Іран: Данілов попередив світ про нову загрозу
20 листопада, 21:33
Михайло Касьянов: «Я хочу вірити в те, що Україна доб'ється своєї перемоги»
Експрем'єр Росії спрогнозував, коли в Україні закінчиться війна
28 листопада, 20:07
Макрон хоче продавати свої військові літаки Rafale до Казахстану та Узбекистану
Франція готується поставляти винищувачі у сусідні із Росією країни
27 листопада, 10:09
Прибувши трохи раніше запланованого терміну, Штайнмаєр чекав під палючим сонцем біля дверей літака Airbus A350 Бундесверу майже півгодини
Президента Німеччини Штайнмайєра забули зустріти в аеропорту Катара (відео)
30 листопада, 12:03

Політика

Україна та США підписали декларацію про спільне виробництво зброї
Україна та США підписали декларацію про спільне виробництво зброї
Чого увільнено Веніславського? Безугла знайшла пояснення
Чого увільнено Веніславського? Безугла знайшла пояснення
Зеленський увільнив Веніславського з посади представника президента в Раді
Зеленський увільнив Веніславського з посади представника президента в Раді
Хто захопив владу в адвокатурі? Фронтовики-адвокати вказали на промовистий факт
Хто захопив владу в адвокатурі? Фронтовики-адвокати вказали на промовистий факт
Зеленський звернувся до оборонних компаній США
Зеленський звернувся до оборонних компаній США
США виділили новий пакет військової допомоги Україні, який може бути останнім
США виділили новий пакет військової допомоги Україні, який може бути останнім

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
В останньому дописі у соцмережі Кива згадував про смерть
46K
Один із лідерів української діаспори у РФ пояснив, кому Кремль тепер дозволяє говорити українською
43K
Як було ліквідовано Киву. Усі деталі (фото)
30K
Ірландія в оригінальний спосіб вирішила проблему із житлом для біженців
27K
Після збиття Су-24 ситуація в небі над Україною змінилася – ЗСУ
12K
Хто ліквідував Киву? СБУ зробила гучне зізнання

Новини

Третину добових штурмів окупанти зосередили на Авдіївці – Генштаб
Сьогодні, 07:54
Сніг та дощі: прогноз погоди на 7 грудня
Сьогодні, 06:30
7 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Асоціація оборонних підприємств виділила 10 стипендій для підтримки студентів НАУ
Вчора, 14:57
Стало відомо, де перебуває Порошенко, якого не випустили до США (фото)
Вчора, 10:43
Кількість ворожих штурмів зросла: Генштаб назвав найгарячіші райони
Вчора, 07:22

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua