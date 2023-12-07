Україна та США підписали декларацію про спільне виробництво зброї

Угода має сприяти побудові в Україні виробничих спроможностей забезпечувати власні Збройні Сили необхідною зброєю – зокрема, критично необхідними боєприпасами

Україна і США підписали меморандум про спільне виробництво зброї та обмін технічними даними. Відповідну декларацію підписали Пентагон, Міністерство оборони України й Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, повідомили міністр Рустем Умєров та пресслужба Білого дому.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Українська сторона підписала меморандум із Міністерством оборони США про співробітництво щодо спільного виробництва та обміну технічними даними. Документ має сприяти побудові в Україні виробничих спроможностей забезпечувати власні Збройні Сили необхідною зброєю. Йдеться про протиповітряну оборону, ремонт та технічне обслуговування техніки та виробництво критично важливих боєприпасів. Також угода передбачає виробництво гібридних систем ППО. Зазначається, що Україні вже надали технології для початку виробництва таких систем у рамках програми FrankenSAM.

Документ підписали у межах американсько-української конференції оборонно-промислової бази у Вашингтоні, яка зібрала близько 350 представників промисловості та уряду США, України та Європи. На самому заході йшла мова про збільшення виробництва зброї для підтримки України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Міністр оборони США Ллойд Остін фото з відкритих джерел

Вашингтон зазначає, що Державний департамент планує надіслати радника до Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України для прискорення переходу Києва до оперативно сумісних військових сил, боротьби з корупцією та залучення іноземних інвестицій. Окрім того, США створили міжвідомчу команду, яка підтримуватиме промисловість, українських та інших партнерів, що готові до угод та експортних вимог для оборонного комплексу України.

«Україна – єдина країна світу, яка б’ється у широкомасштабній війні проти ворога, який має потужну індустрію. Для нас питанням виживання є створення військової індустрії, яка відповідає масштабу промислових потужностей ворога. Ми потребуємо потужної Промислової Коаліції, щоб об’єднати зусилля у боротьбі проти російського терору», – заявив у Вашингтоні Міністр оборони України Рустем Умєров.

Міноборони України очікує подальшого підписання домовленостей щодо локалізації виробництв із низкою великих американських компаній-виробників озброєння та військової техніки фото з відкритих джерел

«Локалізація оборонної промисловості в Україні була визначена одним із головних пріоритетів нашої команди, коли я вступив на посаду Міністра оборони у вересні. Наступного року виділяємо безпрецедентний бюджет на розвиток оборонного виробництва», – додав очільник оборонного відомства.

Що таке програма FrankenSAM?

У жовтні цього року американська газета The New York Times писала, що Україна спільно із США створили гібридну систему протиповітряної оборони, яка поєднує в собі передові західні ракети класу «земля-повітря» з модернізованими пусковими установками або радарами радянської епохи.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Проєкт реалізує три зенітно-ракетні комплекси — інтеграцію до ЗРК «Бук» ракет RIM-7 Sea Sparrow, обʼєднання ракети «повітря-повітря» AIM-9M з радянською радіолокаційною системою, а також ще один, який називають найпотужнішим. Ймовірно, він має елементи ЗРК Patriot. За даними медіа, ракету Patriot інтегрують у пускову станцію, яка працює зі старішими українськими радіолокаційними системами вітчизняного виробництва.

Офіційний представник Пентагону казав, що випробування такої системи у жовтні цього року були успішними. Зазначається, що варіанти гібридних систем ППО пройшли випробування на військових базах у США та мали бути доставлені до України восени.

Раніше Білий дім відповів, чи зможуть США надавати зброю Україні без нового фінансування.