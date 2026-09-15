Зеленський закликав Раду до непопулярних рішень заради мільярдів від партнерів

Президент попередив, що частина необхідних рішень може бути складною та непопулярною, однак без них неможливо повністю забезпечити потреби оборони

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цього тижня Верховна Рада має розглянути сім законопроєктів, ухвалення яких необхідне для отримання Україною фінансової підтримки від міжнародних партнерів. Йдеться про мільярди доларів, необхідні, зокрема, для покриття дефіциту державного бюджету. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на вечірнє звернення глави держави.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Зеленський подякував парламентарям за позитивні голосування 15 вересня та наголосив, що протягом тижня на розгляд Ради винесуть ще низку важливих документів.

«І також на цей тиждень запланована частина законопроєктів, які означають для України гроші від партнерів, якщо чесно. Сім законопроєктів в порядку денному, більшість з них – це перше читання, але кожен з них потрібен для фінансування дефіциту державного бюджету», – заявив президент.

Глава держави наголосив, що йдеться не про інтереси окремих політичних сил чи посадовців, а про фінансову стійкість усієї країни. При цьому Зеленський визнав, що частина рішень, які необхідно ухвалити парламенту, може виявитися непопулярною.

«Це питання державного значення, які стосуються всіх, абсолютно всіх в Україні, а не когось окремо – не окрему партію, групу чи особистість. Деякі речі можуть бути складними, можуть бути неприємними та непопулярними. Але зараз без цих речей неможливо. Неможливо забезпечити повну потребу нашої оборони, стійкості України. Україна – це більше ніж будь-яка партія, чи інтерес, чи піарна стратегія», – сказав Зеленський.

За словами президента, позитивні рішення парламенту можуть забезпечити надходження мільярдів доларів, необхідних Україні для покриття бюджетного дефіциту.

«Дефіцит треба закрити. Це мільярди доларів, які Україні можуть принести саме позитивні голосування. Я прошу усіх в нашій державі бути однаково результативними заради України», – наголосив глава держави.

Окремо Зеленський згадав рішення, які Верховна Рада вже підтримала 15 вересня. Зокрема, парламентарі ухвалили кадрове рішення щодо генерального прокурора, а також підтримали посилення кримінальної відповідальності за шахрайські колцентри та махінації у банківській сфері.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Україна готується до зими, яка може стати найгіршою з моменту здобуття незалежності у 1991 році. Прем'єр-міністр Сергій Корецький на тлі посилення російських ударів по інфраструктурі одним словом сформулював головне завдання уряду на цей період – «витримати».

Водночас прем'єр наголосив, що цього року країна краще підготовлена до зимових викликів завдяки посиленню фізичного захисту об'єктів та заходам, яких вживає уряд.