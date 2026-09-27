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Зеленський: через атаку РФ пошкоджено резиденцію посла Саудівської Аравії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зеленський: через атаку РФ пошкоджено резиденцію посла Саудівської Аравії
Зеленський уточнив, що відучора ворог встиг атакувати українців 277 ударними дронами різних типів
фото: ДСНС України

Головна ціль Кремля наразі – залякати та зламати цивільне населення України

Внаслідок нових ударів Росії по Україні є загиблі та багато поранених. Окрім того, пошкоджено будинок, що використовується як резиденція посла Саудівської Аравії. Про це заявив президент України Волдимир Зеленський, повідомляє «Главком».

«Тільки за сьогодні і тільки в одному Києві російські реактивні дрони «перемогли» два дитячі садочки й дві школи, звичайний житловий будинок, СТО, кілька складських приміщень і об'єктів зв'язку. Абсолютно всюди у світі такий вибір цілей був би названий одним словом – тероризм», – наголосив Зеленський.

На цьому тлі президент України вкотре нагадав міжнародній спільноті, що російські атаки не мають жодної військової логіки.

За його словами, головна ціль Кремля наразі – залякати та зламати цивільне населення.

Зеленський уточнив, що відучора ворог встиг атакувати українців 277 ударними дронами різних типів, 155 із яких – реактивні.

«На Дніпровщині серед пошкоджених об'єктів – спортивна школа. На Сумщині – будівля обласного будинку дитини», – зазначив Зеленський.

Глава держави вкотре закликав усіх союзників Києва максимально посилити тиск на Росію, адже вона не демонструє жодних намірів завершувати війну.

Нагадаємо, вранці 27 вересня влучання та руйнування зафіксували у Солом’янському й Шевченківському районах столиці. Російські війська двічі вдарили по дата-центру в Києві у Шевченківському районі. Унаслідок першого удару постраждали троє людей, серед них двоє дітей. У Солом’янському районі було знищено будівлю СТО та понад 30 автомобілів, пошкоджено заклад харчування, АЗС, офісні будівлі та будівлю школи. У постраждали четверо людей, серед них двоє 16-річних дітей.

Також унаслідок російської атаки було пошкоджено один зі складів, де багато років працювала логістична компанія Zammler. 

У Дарницькому районі безпілотник атакував багатоповерхівку на рівні четвертого та п’ятого поверхів.

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Теги: росія тероризм Володимир Зеленський президент будинок безпілотник ворог

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