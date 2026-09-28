Зеленський повідомив про ураження двох оборонних заводів РФ
Президент заявив, що Росія має припинити ескалацію
Уночі Сили оборони уразили нафтові обʼєкти у Краснодарській області та два оборонних заводах у Тульському та Воронезькому регіонах РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.
«Послідовно відповідаємо нашою далекобійністю на російські удари проти життя. Цієї ночі було застосування наших санкцій по двох оборонних заводах – в Тульському та Воронезькому регіонах. Добре відпрацювали за цю добу підрозділи СБУ по нафтових обʼєктах агресора у Краснодарському регіоні», – йдеться у повідомленні.
Зокрема, за словами глави держави, було уражено об’єкти у Калузькому та Орловському регіонах, які росіяни використовують для дронового терору проти України.
«У Брянському регіоні працювали безпосередньо проти окупаційного контингенту. Є також ураження цілі в Чорному морі. Вдячний кожному, хто повертає війну туди, звідки вона прийшла. Росія має припинити ескалацію», – додав Зеленський.
До слова, 27 вересня та у ніч на 28 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російської армії.
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