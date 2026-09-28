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Зеленський повідомив про ураження двох оборонних заводів РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський повідомив про ураження двох оборонних заводів РФ
Зеленський зауважив про застосування далекобійних санкцій
фото: скриншот з відео

Президент заявив, що Росія має припинити ескалацію

Уночі Сили оборони уразили нафтові обʼєкти у Краснодарській області та два оборонних заводах у Тульському та Воронезькому регіонах РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського. 

«Послідовно відповідаємо нашою далекобійністю на російські удари проти життя. Цієї ночі було застосування наших санкцій по двох оборонних заводах – в Тульському та Воронезькому регіонах. Добре відпрацювали за цю добу підрозділи СБУ по нафтових обʼєктах агресора у Краснодарському регіоні», – йдеться у повідомленні.

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Зокрема, за словами глави держави, було уражено об’єкти у Калузькому та Орловському регіонах, які росіяни використовують для дронового терору проти України.

«У Брянському регіоні працювали безпосередньо проти окупаційного контингенту. Є також ураження цілі в Чорному морі. Вдячний кожному, хто повертає війну туди, звідки вона прийшла. Росія має припинити ескалацію», – додав Зеленський.

До слова, 27 вересня та у ніч на 28 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російської армії.

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Теги: росія війна Володимир Зеленський

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