Зеленський повідомив про ураження двох оборонних заводів РФ

Президент заявив, що Росія має припинити ескалацію

Уночі Сили оборони уразили нафтові обʼєкти у Краснодарській області та два оборонних заводах у Тульському та Воронезькому регіонах РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

«Послідовно відповідаємо нашою далекобійністю на російські удари проти життя. Цієї ночі було застосування наших санкцій по двох оборонних заводах – в Тульському та Воронезькому регіонах. Добре відпрацювали за цю добу підрозділи СБУ по нафтових обʼєктах агресора у Краснодарському регіоні», – йдеться у повідомленні.

Зеленський повідомив про застосування далекобійних санкцій по двох оборонних заводах у РФ – у Тульському та Воронезькому регіонах. Підрозділи СБУ вдарили по нафтових обʼєктах агресора у Краснодарському регіоні. Прилетіло й Калузькому та Орловському регіонам, які росіяни використовують для дронового терору проти України. У Брянському регіоні працювали безпосередньо проти окупаційного контингенту. Є також ураження цілі в Чорному морі. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 28, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Зокрема, за словами глави держави, було уражено об’єкти у Калузькому та Орловському регіонах, які росіяни використовують для дронового терору проти України.

«У Брянському регіоні працювали безпосередньо проти окупаційного контингенту. Є також ураження цілі в Чорному морі. Вдячний кожному, хто повертає війну туди, звідки вона прийшла. Росія має припинити ескалацію», – додав Зеленський.

До слова, 27 вересня та у ніч на 28 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російської армії.