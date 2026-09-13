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Глава МЗС Польщі пообіцяв розгромити Росію набагато скоріше, ніж українці. Але є умова

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Глава МЗС Польщі пообіцяв розгромити Росію набагато скоріше, ніж українці. Але є умова
«У Росії немає жодних шансів перемогти нас», – каже Сікорський
фото: glavcom.ua

Якщо Росія нападе, то поляки готові завдавати далекобійних ударів по російській території

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що у разі прямого нападу Росії Польща та її союзники мали б значну перевагу над РФ і, за його оцінкою, змогли б досить швидко завдати їй серйозної поразки. Як інформує «Главком», про це він сказав під час участі в конференції YES у Києві.

«Якби Росія напала на нас і ми діяли б без жодних обмежень, гадаю, ми б досить швидко її здолали. Ми маємо надзвичайну перевагу над Росією в повітряних силах. Йдеться, здається, про дві з половиною тисячі літаків», – заявив польський міністр.

Він наголосив, що така перевага, на його думку, зберігалася б навіть без безпосередньої участі США.

«Хоч із США, хоч без них – перевага все одно величезна», – сказав Сікорський.

Міністр також звернув увагу на можливості союзників завдавати далекобійних ударів по російській території. Він згадав ракети Jassm та інші засоби ураження і навів як приклад українські удари по нафтопереробній інфраструктурі РФ.

«Якщо українці за пів року вивели з ладу половину російських нафтопереробних потужностей, то ми могли б зробити це за шість тижнів і знищити решту», – заявив він.

Сікорський також порівняв економічні та оборонні можливості Росії з країнами Балтійського регіону.

За його словами, сукупний ВВП країн Ради держав Балтійського моря навіть без решти Європи та НАТО перевищує російський, а їхній сукупний оборонний бюджет у мирний час більший, ніж воєнний бюджет РФ.

«У Росії немає жодних шансів перемогти нас», – підсумував Сікорський.

Раніше міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марчин Кервінський заявив, що польська влада з «найвищою серйозністю» ставиться до російських атак, які сталися поблизу польсько-українського кордону.

Також Польща готується до можливих атак Росії на прикордонні пункти пропуску з Україною. За словами прем’єр-міністра Дональда Туска, у ніч проти 10 вересня польські та українські служби спільними зусиллями запобігли прямій загрозі одному з прикордонних переходів.

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Теги: росія Польща міністр війна українці

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