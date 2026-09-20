НАТО підготувало тисячі сторінок планів на випадок російської атаки

У 2023 році країни НАТО погодили три регіональні оборонні плани після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Адмірал Джузеппе Каво Драгоне: союзники знають, як діяти у разі нападу

НАТО підготувало близько чотирьох тисяч сторінок військових планів для захисту східного флангу Альянсу та має необхідні сили й озброєння для реагування на можливу ескалацію з боку Росії. Про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне, повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Заява Драгоне пролунала 19 вересня у Копенгагені, де проходить зустріч Військового комітету НАТО за участю начальників оборони 32 країн Альянсу. Серед тем обговорення – колективна оборона, військові спроможності, технології та підтримка України.

За словами адмірала, НАТО має підготовлену структуру, особовий склад і озброєння для реагування на можливе загострення, і Альянс продовжує нарощувати ці можливості – як за чисельністю військових, так і за рівнем технічного оснащення.

«Альянс готовий, структура готова, солдати… озброєння готове», – сказав Драгоне.

НАТО підготувало плани для східного флангу

Голова Військового комітету розповів, що військове керівництво Альянсу має близько чотирьох тисяч сторінок планів щодо захисту східного флангу. Вони охоплюють різні сценарії – від початкової кризи чи втручання на території країн НАТО до масштабнішого нападу.

За його словами, союзники готові до ескалації і знають, як діяти в разі нападу. Драгоне зазначив, що під час нинішньої зустрічі генерали окремо не обговорювали останні попередження про можливу провокацію з боку Росії, водночас військове керівництво Альянсу наголосило на потребі зберігати готовність до різних сценаріїв.

У 2023 році країни НАТО погодили три регіональні оборонні плани після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну – вони передбачають підготовку сил і засобів для захисту окремих напрямків.

Останніми місяцями європейські країни повідомляли про порушення повітряного простору та випадки саботажу. На тлі зростання напруженості з Москвою в НАТО також обговорюють ризики гібридних атак.

Адмірал додав, що безвідповідальна поведінка Росії останніми тижнями й місяцями випробовує рішучість союзників і має на меті підірвати довіру та послабити єдність Альянсу. За його словами, такі дії не роз'єднують країни НАТО, а навпаки – зміцнюють їхню взаємодію та рішучість.

Що передувало

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше заявив, що розвіддані свідчать про підготовку Росією «планів гібридних ударів» проти країн, які підтримують Україну.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс також повідомляв, що Вільнюс має дані про підготовку Москвою гібридних атак проти союзників України.

Нагадаємо, у серпні голова Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне провів розмову з Головкомом ЗСУ Михайлом Драпатим. Сторони обговорили військову взаємодію та використання українського бойового досвіду в інтересах Альянсу.