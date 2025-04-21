Зеленський повідомив, якої відповіді з Москви очікує Україна

Зеленьский: «Україна зберігає свою пропозицію не завдавати ударів щонайменше по цивільній інфраструктурі. І ми очікуємо чіткої відповіді з Москви»

«Росія відкинула не лише американську пропозицію припинення вогню, а й учорашню пропозицію»

У традиційному вечірньому звернення президент України Володимир Зеленський прокоментував наслідки «тиші на Великдень» та наголосив, що Росія є джерелом війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт Офісу президента.

Зеленський підтвердив, що на Великдень не було повітряних тривог і були деякі ділянки фронту з тишею.

«Отже, це можливо – можливо, коли саме Росія йде на зменшення вбивств. Але все одно на цей Великдень були російські штурмові дії, були удари та обстріли, були втрати, зокрема, втрати цивільні», – наголосив гарант.

Та вже сьогодні, за його словами, російських ударів іще більше. Тільки на середину сьогоднішнього дня, на 13-ту годину, було майже 3 тис. обстрілів, штурмів, інших ударів.

«Було застосування російських ракет, «шахедів», майже 90 авіабомб, застосування важкого озброєння, дронів. Російські атаки тривають по всьому фронту. Тобто Росія відкинула не лише американську пропозицію повного й безумовного припинення вогню, яка була зроблена ще на перемовинах у Джидді більш ніж місяць тому, а й учорашню пропозицію – пропозицію й надалі після Великодня робити все для тиші. Все це ще раз демонструє, чого насправді хочуть у Москві», – зауважив президент.

За його словами, Україна зберігає свою пропозицію не завдавати ударів щонайменше по цивільній інфраструктурі.

«І ми очікуємо чіткої відповіді з Москви. Ми готові до будь-якої розмови, як це забезпечити. Є очевидний, найпростіший і найбільш надійний шлях, а саме: припинити удари ракет і далекобійних дронів, і це автоматично гарантуватиме збереження всієї цивільної інфраструктури. Саме припинення вогню – реальне, тривале – має стати першим кроком до надійного й тривалого миру. Представники України – і на зустрічах у Парижі, які були, і на зустрічах у Лондоні цього тижня – матимуть основне завдання, першочергове саме щодо безумовного припинення вогню – саме це має бути початком. Мир приходить у тиші. І тільки коли є справжня тиша й коли люди довіряють усьому процесу перемовин, тоді можуть розв’язуватися фундаментальні питання», – підсумував очільник держави.

Нагадаємо, президент України у понеділок, 21 квітня, провів перемовини із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Він зазначив, що це було «хороша й детальна розмова», передає «Главком» із посиланням на офіційні сторінки глави держави.

Так, стало відомо, що 23 квітня, у середу, українські представники працюватимуть у Лондоні.

Також президент України Володимир Зеленський 20 квітня наголосив, що на Великдень не було повітряних тривог.

«Отже, це формат тиші, яка досягнута і яку найлегше продовжити. Україна пропонує відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб із можливістю продовження. Якщо Росія не погодиться на такий крок, це буде доказом, що вона хоче робити й надалі тільки те, що знищує життя людей і продовжує війну», – підсумував Зеленський.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін не давав наказу продовжити «великоднє перемир’я», яке мало зупинити бойові дії до 00:00 21 квітня.