Візит прем’єра Бельгії до Києва, ЗСУ взяли у полон громадян Китаю. Головне за 8 квітня

У 2025 році Бельгія виділяє Україні оборонний пакет допомоги на €1 млрд

Українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії

ЗСУ взяли в полон громадян Китаю, які воювали на боці Росії. Бельгія виділяє рекордну суму на допомогу Україні. Освітній застосунок «Мрія» став доступним для усіх шкіл та отримав нові функції. Секретар Київради Володимир Бондаренко пішов у відставку. Трамп обклав Китай додатковими митами у розмірі 104%. Україна відкрила новий пункт пропуску на кордоні з Угорщиною.

«Главком» зібрав найголовніші новини за 8 квітня, аби ви були у курсі подій.

ЗСУ взяли в полон громадян Китаю, які воювали на боці Росії

Українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає «Главком».

За його словами, це відбулося на території України – на Донеччині, є документи цих полонених, банківські картки, особисті дані.

«Маємо інформацію про те, що таких громадян Китаю в підрозділах окупанта значно більше, ніж двоє. Зараз зʼясовуємо всі факти. Працюють розвідка, СБУ, відповідні підрозділи Збройних Сил», - заявив очільник держави. Він наголосив, що доручив міністру закордонних справ України негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати.

Наразі полонені громадяни Китаю перебувають у Службі безпеки України, тривають відповідні слідчі та оперативні дії.

Бельгія виділяє рекордну суму на допомогу Україні

У 2025 році Бельгія виділяє Україні оборонний пакет допомоги на €1 млрд. Країна також планує надалі щороку виділяти українцям мільярд євро на оборону. Як передає «Главком», про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Барт де Вевер уточнив, що €1 млрд допомоги передбачили на цей рік, і надалі Бельгія виділятиме на оборону України ще по мільярду євро щороку.

Секретар Київради Володимир Бондаренко пішов у відставку

Київська міськрада не змогла відправити у відставку заступника міського голови – секретаря Київради Володимира Бондаренка під час таємного голосування, проте він сам заявив про дострокове припинення повноважень.

Бондаренко з трибуни подякував за довіру та заявив, що ніколи не тримався за крісло. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що не зважаючи на те, що депутати Київради сьогодні під час таємного голосування не підтримали відставку секретаря Володимира Бондаренка, він має піти у відставку.

Трамп обклав Китай додатковими митами у розмірі 104%

У США набули чинності додаткові мита у 50%, які президент Дональд Трамп погрожував накласти на китайські товари. Тобто тепер Китай обкладений 104% митом.

Так, після оголошення Трампом мит у розмірі щонайменше 20% майже на усі товари, які імпортуються до США з Китаю, а згодом і на 34%, Пекін анонсував взаємне підвищення мит на товари зі США. Після чого Трамп пригрозив Китаю запровадженням додаткових 50% мит та зупинку всіх перемовин.

Україна відкрила новий пункт пропуску на кордоні з Угорщиною

На кордоні з Угорщиною відкрили новий пункт пропуску «Велика Паладь – Надьгодош». Він працює для автомобільного та пасажирського сполучення.

Новий пункт пропуску за добу зможуть перетинати 200 автівок та 600 пішоходів. Очікують, що за рік «Велика Паладь» збільшить пропускну спроможність українсько-угорської ділянки кордону на 73 тис. легкових авто та 220 тис. пішоходів.

Освітній застосунок «Мрія» став доступним для усіх шкіл та отримав нові функції

Освітній застосунок «Мрія» тепер доступний для усіх українських шкіл. Цьогоріч до нього мають приєднатися ще 2 тис. навчальних закладів. У «Мрії» є план дня, журнали, конструктор оцінок, динаміка досягнень, чати, бібліотека персоналізованого контенту Мрія ID та багато іншого.

Тобто тепер учням і батькам не потрібно думати, де знайти домашнє завдання, чи боятися забути план уроку. А вчителі витрачають менше часу на рутину – журнали, плани, папери. А більше – на роботу з дитиною, розвиток і мотивацію.

Володимир Зеленський зазначив, що серед рішень, які треба розробити, передусім – додаткові безпекові функції саме для дітей. За його словами, в учнів має бути інструмент, який дасть їм змогу повідомляти про випадки булінгу.