Головна Новини
search button user button menu button

Візит прем’єра Бельгії до Києва, ЗСУ взяли у полон громадян Китаю. Головне за 8 квітня

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Візит прем’єра Бельгії до Києва, ЗСУ взяли у полон громадян Китаю. Головне за 8 квітня
У 2025 році Бельгія виділяє Україні оборонний пакет допомоги на €1 млрд
фото: Офіс президента

Українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії

ЗСУ взяли в полон громадян Китаю, які воювали на боці Росії. Бельгія виділяє рекордну суму на допомогу Україні. Освітній застосунок «Мрія» став доступним для усіх шкіл та отримав нові функції. Секретар Київради Володимир Бондаренко пішов у відставку. Трамп обклав Китай додатковими митами у розмірі 104%. Україна відкрила новий пункт пропуску на кордоні з Угорщиною.

«Главком» зібрав найголовніші новини за 8 квітня, аби ви були у курсі подій.

ЗСУ взяли в полон громадян Китаю, які воювали на боці Росії

Українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає «Главком».

За його словами, це відбулося на території України – на Донеччині, є документи цих полонених, банківські картки, особисті дані.

«Маємо інформацію про те, що таких громадян Китаю в підрозділах окупанта значно більше, ніж двоє. Зараз зʼясовуємо всі факти. Працюють розвідка, СБУ, відповідні підрозділи Збройних Сил», - заявив очільник держави. Він наголосив, що доручив міністру закордонних справ України негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Наразі полонені громадяни Китаю перебувають у Службі безпеки України, тривають відповідні слідчі та оперативні дії.

Бельгія виділяє рекордну суму на допомогу Україні

У 2025 році Бельгія виділяє Україні оборонний пакет допомоги на €1 млрд. Країна також планує надалі щороку виділяти українцям мільярд євро на оборону. Як передає «Главком», про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Барт де Вевер уточнив, що €1 млрд допомоги передбачили на цей рік, і надалі Бельгія виділятиме на оборону України ще по мільярду євро щороку.

Секретар Київради Володимир Бондаренко пішов у відставку

Київська міськрада не змогла відправити у відставку заступника міського голови – секретаря Київради Володимира Бондаренка під час таємного голосування, проте він сам заявив про дострокове припинення повноважень. 

Бондаренко з трибуни подякував за довіру та заявив, що ніколи не тримався за крісло. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що не зважаючи на те, що депутати Київради сьогодні  під час таємного голосування не підтримали відставку секретаря Володимира Бондаренка, він має піти у відставку.  

Трамп обклав Китай додатковими митами у розмірі 104%

У США набули чинності додаткові мита у 50%, які президент Дональд Трамп погрожував накласти на китайські товари. Тобто тепер Китай обкладений 104% митом.

Так, після оголошення Трампом мит у розмірі щонайменше 20% майже на усі товари, які імпортуються до США з Китаю, а згодом і на 34%, Пекін анонсував взаємне підвищення мит на товари зі США. Після чого Трамп пригрозив Китаю запровадженням додаткових 50% мит та зупинку всіх перемовин.

Україна відкрила новий пункт пропуску на кордоні з Угорщиною

На кордоні з Угорщиною відкрили новий пункт пропуску «Велика Паладь – Надьгодош». Він працює для автомобільного та пасажирського сполучення. 

Новий пункт пропуску за добу зможуть перетинати 200 автівок та 600 пішоходів. Очікують, що за рік «Велика Паладь» збільшить пропускну спроможність українсько-угорської ділянки кордону на 73 тис. легкових авто та 220 тис. пішоходів.

Освітній застосунок «Мрія» став доступним для усіх шкіл та отримав нові функції

Освітній застосунок «Мрія» тепер доступний для усіх українських шкіл. Цьогоріч до нього мають приєднатися ще 2 тис. навчальних закладів. У «Мрії» є план дня, журнали, конструктор оцінок, динаміка досягнень, чати, бібліотека персоналізованого контенту Мрія ID та багато іншого.

Тобто тепер учням і батькам не потрібно думати, де знайти домашнє завдання, чи боятися забути план уроку. А вчителі витрачають менше часу на рутину – журнали, плани, папери. А більше – на роботу з дитиною, розвиток і мотивацію.

Володимир Зеленський зазначив, що серед рішень, які треба розробити, передусім – додаткові безпекові функції саме для дітей. За його словами, в учнів має бути інструмент, який дасть їм змогу повідомляти про випадки булінгу.

Читайте також:

Теги: міськрада Китай Дональд Трамп Бельгія полон Володимир Зеленський Володимир Бондаренко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віталій Кличко реєструється для участі у голосуванні за відставку Бондаренка
Київрада не підтримала відставку секретаря Бондаренка
Сьогодні, 13:45
У Києві відбулась зустріч представників Франції, Великої Британії з Володимиром Зеленським
«Є відчутний прогрес». Зеленський розповів про розміщення безпекових контингентів в Україні
4 квiтня, 21:39
Трамп може відвідати Саудівську Аравію у травні
Трамп планує відвідати Саудівську Аравію
31 березня, 05:13
Пожежа у Кривому Розі, яка виникла через атаки РФ
Дрони масово атакували Кривий Ріг, глава ЦРУ зробив заяву про Україну: головне за ніч
26 березня, 05:43
«Глава держави запевнить Зеленського, що Франція зробить посилення підтримки України абсолютним пріоритетом», – зазначили у пресслужбі Єлисейського палацу
Макрон проведе зустріч із Зеленським: названо дату
25 березня, 15:22
Зустріч Трампа і Путіна може відбутись вже найближчими місяцями
Віткофф озвучив нові деталі можливої зустрічі Трампа з Путіним
22 березня, 02:56
Трамп заговорив про відносини між США та Індією
Трамп має намір ввести щодо Індії нові тарифи
20 березня, 10:14
Зеленський поспілкувався з журналістами 19 березня
Зеленський назвав тему, яка буде найскладнішою під час перемовин
20 березня, 00:10
Венс чітко дав зрозуміти позицію США щодо ядерної зброї
Розміщення ядерної зброї на сході Європи: Венс розповів про реакцію Трампа
14 березня, 09:04

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
199K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 квітня: ситуація на фронті
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 квітня 2025
48K
Польські правоохоронці зацікавилися Крупою та її ріднею. Подробиці гучного розслідування
38K
«Не шкода цивільних»: заява військового після удару по Кривому Рогу обурила мережу
32K
10 років тверезості: матір віцепрезидента Венса вшанували у Білому домі
14K
Батько ексміністра-втікача хоче повернути в держави майже 50 кг золота

Новини

Візит прем’єра Бельгії до Києва, ЗСУ взяли у полон громадян Китаю. Головне за 8 квітня
Сьогодні, 20:54
Підписання закону про добросовісного набувача та погрози Трампа у бік Китаю. Головне за 7 квітня
Вчора, 20:51
«Сталевий фронт» передає 70 дронів-розвідників на Покровський напрямок
Вчора, 17:53
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Високий ризик диверсій. Спецслужби закликали британців зібрати «набір для виживання»
6 квiтня, 14:11
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
6 квiтня, 07:07

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua