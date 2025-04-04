«Є відчутний прогрес». Зеленський розповів про розміщення безпекових контингентів в Україні

Зеленський підбив підсумки зустрічі військових представників Франції, Великої Британії та України з приводу розміщення військового контингенту

Сьогодні, 4 квітня, відбулись перемовини представників України, Франції та Великої Британії, присвячені обговоренню питання розміщення іноземного військового контингенту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NV.

«У нас була серйозна конструктивна розмова. Спочатку попрацювали глибоко і дуже детально наші військові, наш головком Сирський, Павло Паліса, наш начальник Генштабу Андрій Гнатов. Це не перша зустріч, але, мені здається, фундаментальна. І дуже важливо, що ми будемо в постійному форматі тепер працювати. Не можу озвучувати деталі, але це був глибокий початок цієї роботи», – розповів Зеленський.

«Дуже важливо, що сьогодні в Україні відбулася зустріч наших військових із представниками партнерів: Британія, Франція, саме військові команди. І розмова – уже дуже детальна – про розміщення безпекових контингентів в Україні. Є відчутний прогрес, і я сьогодні особисто подякував нашим партнерам за це – ми формуємо спільне бачення й конкретну основу для гарантування безпеки. Ми в Україні не просто прагнемо миру, але й будуємо чітку стратегію, як зробити мир справді надійним, справді тривалим», – заявив Зеленський.

Як зазначив президент, представники країн обговорювали присутність контингентів на землі, у небі та на морі, а також питання протиповітряної оборони.

«Сьогодні вже два місяці, як ми працюємо над цим. Команди працюють. Я думаю, що нам потрібен ще десь місяць, не довше. Ми будемо зустрічатися щотижня – не на моєму рівні, а на рівні військових. Де, в яких місцях розташовуватиметься контингент – це проговорюється окремо. У нас є вже розуміння наших партнерів, що потрібно Україні, де є сенситивні географічні, скажімо так, моменти, де ми б хотіли мати підтримку», – розповів Зеленський.

Також він заявив, що ще вкрай важливо визначитися з мандатом майбутнього контингенту, а саме – його обов’язки та дозвіл на дії у відповідь за умови порушення миру країною-агресором РФ в Україні.

«Зрозуміло, що командувачі штабів не мають повноважень ухвалювати рішення, але вони доведуть позиції мої, доведуть позиції лідерам своїх країн, а також іншим штабам інших країн. І потім ми вже зустрінемося ще раз», – сказав він.

Нагадаємо, у Києві відбулись перемовини представників України, Франції та Великої Британії, присвячені обговоренню питання розміщення іноземного військового контингенту.

Також, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що миротворчі сили, у разі їхнього розміщення в Україні, зможуть дати відсіч росіянам, якщо Москва вдасться до повторного нападу.