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Зеленський анонсував новий раунд перемовин щодо миру в Україні

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Зеленський анонсував новий раунд перемовин щодо миру в Україні
Президент подякував усім партнерам, які допомагають, і наголосив, що безумовне припинення вогню «має бути першим кроком до миру» 
фото: Офіс президента

«Україна, Британія, Франція, Сполучені Штати. Ми готові рухатися й надалі максимально конструктивно»

Президент України у понеділок, 21 квітня, провів перемовини із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Він зазначив, що це було «хороша й детальна розмова», передає «Главком» із посиланням на офіційні сторінки глави держави.

Так, стало відомо, що 23 квітня, у середу, українські представники працюватимуть у Лондоні.

«Україна, Британія, Франція, Сполучені Штати. Ми готові рухатися й надалі максимально конструктивно, щоб досягти безумовного припинення вогню з подальшим забезпеченням встановлення реального й тривалого миру», – заявив Зеленський.

Президент подякував усім партнерам, які допомагають, і наголосив, що безумовне припинення вогню «має бути першим кроком до миру, і цей Великдень показав, що саме дії Росії є причиною затягування війни». 

«Обговорили з Кіром також спільну роботу у європейських безпекових форматах. Дякую, Британіє!» – підсумував гарант.

Американську сторону представлятимуть держсекретар Рубіо, а також спецпосланці Трампа – Віткофф і Келлог. Вони зустрінуться з главами МЗС та радниками з нацбезпеки України, Франції, Німеччини та Великої Британії, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Нагадаємо, переговори щодо припинення війни в Україні продовжаться наступного тижня в Лондоні. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон, передає «Главком». У соціальній мережі Х французький лідер відзначив, що європейські лідери «об'єднані у своєму прагненні миру».

До цього українська делегація в Парижі обговорила припинення вогню й гарантії безпеки з колегами з Великої Британії, Німеччини та Франції, а Велика Британія виступила із закликом до Росії не тільки дотримуватися великоднього перемир'я, а й перейти до повного припинення вогню в Україні. 

Водночас Сполучені Штати цього тижня тиснутимуть на Україну в очікуванні відповіді на ідеї адміністрації президента Штатів Дональда Трампа щодо того, як покласти край війні. Американці пропонують визнання окупації Криму та відмова від вступу України до НАТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Як зазначають неназвані посадовці, ідеї США були викладені в конфіденційному документі, представленому високопосадовцями адміністрації Трампа своїм українським колегам у Парижі в четвер, 17 квітня. Документом також поділилися з високопоставленими європейськими чиновниками.

Так, президент США Дональд Трамп висловив сподівання щодо можливої угоди України та Росії. Він заявив, що він сподівається, що Україна та Росія «укладуть угоду» вже цього тижня. 

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Теги: війна Володимир Зеленський переговори перемир'я

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