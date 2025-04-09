«Трамп роздратований». Зеленський розповів, як США реагують на хитрість Путіна

Президент України розповів про ставлення Дональда Трампа до дій Путіна на шляху до завершення війни Росії проти України

Президент України Володимир Зеленський висловив думку, що Сполучені Штати Америки, зокрема президент Дональд Трамп, роздратовані затягуванням процесу припинення вогню в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на президента України Володимира Зеленського, який 8 квітня провів закриту зустріч з іноземними та українськими журналістами.

Зеленський зазначив, що довіряти президенту Росії Володимиру Путіну неможливо, і необхідно створити умови, які змусили б його виконувати свої обіцянки.

«Я думаю, що Президент Трамп в якийсь момент зможе відреагувати на те, що довіряти Путіну неможливо. І треба Путіна ставити у відповідні умови, після яких Путін буде виконувати свої обіцянки тому чи іншому лідеру, в даному випадку, Трампу. І мені б дуже хотілося, щоб цей час настав швидше. Тому що швидше приведе цей час нас до якихось рішучих кроків. Окрім санкцій, змушення щодо безумовного припинення вогню, до дипломатії і дипломатичного шляху, який призведе до закінчення війни. Хочеться в це вірити. Ми готові робити для цього все, що від нас залежить. І я думаю, що цих кроків стає все більше і більше. Удари по багатьом нашим містам. Безумовно, удар по дітям Кривого Рогу, я думаю, став шоком для багатьох в Америці. Я про людей говорю. Завжди все базується на людях. І тому чи іншому форматі ці сигнали доходять до Білого Дому», – зазначив Зеленський.

За його словами, президент США роздратований діями Путіна, які йдуть всупереч ідеям Трампа завершити війну Росії проти України якомога швидше.

«Я думаю, що Трамп роздратований тим, що Путін не виконує те, що він йому обіцяв. Ми не знаємо про все, про що вони говорили. Але багато чого знаємо. І ми дуже очікуємо, що тоді буде реакція. Тому що припинення вогню в Україні може дати поштовх до закінчення війни. Припинення вогню в Україні – це ідея Трампа. Ми розуміємо, що це як перший крок до закінчення війни. Він має інтерес до цього кроку. Тому я думаю, що роздратованість його більше, ніж ми уявляємо. Тому що, фактично, його план ми підтримуємо своїми кроками. Безумовно. А Путін робить все всупереч», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів про реакцію Сполучених Штатів Америки на те, що українські військові на Донеччині взяли в полон двох громадян Китаю.

Також, під час зустрічі з журналістами Володимир Зеленський розповів, що українські спецслужби ідентифікували 155 громадян Китаю, які беруть участь у бойових діях проти України на боці російської армії. За словами очільника держави, є чітка схема вербування громадян Китаю, що відбувається насамперед через соцмережі, зокрема TikTok, там поширюються рекламні ролики росіян.