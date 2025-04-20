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Кремль зробив заяву щодо продовження «великоднього перемир’я»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Кремль зробив заяву щодо продовження «великоднього перемир’я»
Путін не давав наказу продовжити «великоднє перемир’я»
фото з відкритих джерел

Раніше Зеленський закликав продовжити перемир'я на 30 днів

Російський диктатор Володимир Путін не давав наказу продовжити «великоднє перемир’я», яке мало зупинити бойові дії до 00:00 21 квітня. Як інформує «Главком», про це сказав речник Путіна Дмитро Пєсков, якого цитує пропагандистське агентство ТАСС.

Напередодні очільник Кремля заявив, що наказав «зупинити всі бойові дії» з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Водночас він додав, що війська РФ «мають бути готові відбивати можливі порушення перемир’я та провокації».

Президент України Володимир Зеленський спершу назвав заяву про «великоднє перемирʼя» «черговою спробою Путіна пограти з життями людей». Однак згодом казав, що Україна готова долучитися до формату повного припинення вогню і діятиме дзеркально до дій РФ, тобто «тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів». Також він пропонував продовжити «великоднє перемирʼя» на 30 днів, якщо тиша справді запанує.

BBC з посиланням на українського офіцера писало, що низка українських підрозділів отримали наказ припинити вогонь по російських позиціях через кілька хвилин після початку «великоднього перемир'я».

Попри заяви з російського боку про нібито дотримання перемир’я, українські військові доповідали президентові Зеленському про відсутність припинення штурмових дій та обстрілів.

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Теги: путін наказ військові Володимир Зеленський Дмитро Пєсков перемир'я

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