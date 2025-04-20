Кремль зробив заяву щодо продовження «великоднього перемир’я»

Раніше Зеленський закликав продовжити перемир'я на 30 днів

Російський диктатор Володимир Путін не давав наказу продовжити «великоднє перемир’я», яке мало зупинити бойові дії до 00:00 21 квітня. Як інформує «Главком», про це сказав речник Путіна Дмитро Пєсков, якого цитує пропагандистське агентство ТАСС.

Напередодні очільник Кремля заявив, що наказав «зупинити всі бойові дії» з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Водночас він додав, що війська РФ «мають бути готові відбивати можливі порушення перемир’я та провокації».

Президент України Володимир Зеленський спершу назвав заяву про «великоднє перемирʼя» «черговою спробою Путіна пограти з життями людей». Однак згодом казав, що Україна готова долучитися до формату повного припинення вогню і діятиме дзеркально до дій РФ, тобто «тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів». Також він пропонував продовжити «великоднє перемирʼя» на 30 днів, якщо тиша справді запанує.

BBC з посиланням на українського офіцера писало, що низка українських підрозділів отримали наказ припинити вогонь по російських позиціях через кілька хвилин після початку «великоднього перемир'я».

Попри заяви з російського боку про нібито дотримання перемир’я, українські військові доповідали президентові Зеленському про відсутність припинення штурмових дій та обстрілів.