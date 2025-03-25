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Європа вдягає піксель. «Демілітаризація» Путіна отримала несподіваний ефект

Безпека
Наталія Лебідь
glavcom.ua
Наталія Лебідь
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Європа вдягає піксель. «Демілітаризація» Путіна отримала несподіваний ефект
Німеччина хоче повернути строкову службу
фото: Francis Hildemann/Bundeswehr

Список країн, які поновлюють строкову службу

У 1981 році маловідомий нідерландський гурт Boland & Boland записав пісню, яка, що називається, «не вистрелила». А у 1986-му її переспівав (а фактично сплагіатив) інший гурт – він походив з Великої Британії і звався Status Quo. Суперхіт In The Army Now підняв популярність Status Quo до небес. Але ця історія – не про музику. Вона про те, як нові часи диктують повернення старих військових правил для всього континенту.

Одне музичне передбачення… 

Boland & Boland записувати свою пісню як антивоєнну. У 1981-му ще була пам’ятною війна у В’єтнамі, куди вторглися США і яка у самій Америці викликала неоднозначну оцінку. Остання ж версія пісні (її учасники Status Quo презентували у 2010-му) перевертає все з ніг на голову.

Гострий сатиричний текст Boland & Boland був переписаний, з нього випали рядки «A vacation in a foreign land / Uncle Sam does the best he can» («Відпустка на чужині – дядечко Сем робить усе можливе»). Натомість тепер хіт починається так: «You’re on your way to a foreign land / Now’s the time to do what you can» («Твій шлях пролягає чужою землею – настав час зробити усе можливе»). 

Перший офіційний кліп Status Quo на пісню In The Army Now знято у середині 1980-х. У СРСР проголошено перебудову, і його протистояння із Заходом, як видається, добігає кінця. Світ планує відпочити і від «гарячих», і від «холодних» воєн. Тому армія показана без романтичного флеру…

Нині від антивоєнних мотивів та іронії над армійськими порядками у пісні не залишилось і сліду. Це справжній гімн військовим, що відображає і дещо пафосний офіційний кліп. Звісно, у 2010-му засновники Status Quo – Френсіс Россі та вже покійний Алан Ланкастер – не могли знати, що через 15 років прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявить, що готовий розмістити тисячі британських солдатів в Україні, щоб захистити нас від ризику повторної агресії Росії.

Другий кліп. Відчуйте різницю…

Вони нічого цього не знатимуть, але оголосять, що присвячують пісню Збройним силам Британії.

А дохід від продажу синглу перекажуть організаціям British Forces Foundation та Help for Heroes – обидві займаються реабілітацією колишніх військовослужбовців.

Нині це ще більше відповідає реаліям світу, в якому маленька Латвія закликає Велику Британію наслідувати її приклад та якомога скоріше відновити строкову службу, як про це пише британський The Telegraph.

Британський плакат 1914 року, який закликає цивільних вливатися у лави армії. Як і під час Першої світової, його використовують пропагандисти королівства, які пишуть про ймовірну потребу мобілізації
Британський плакат 1914 року, який закликає цивільних вливатися у лави армії. Як і під час Першої світової, його використовують пропагандисти королівства, які пишуть про ймовірну потребу мобілізації
фото: з архівів The Telegraph

Латвія зробила це у 2023-му, а от британці поки не квапляться. Хоча деякі європейські держави вже повернули строковиків – на додачу до професійної армії.

Заклик грізного сержанта з In The Army Now – «Stand up and fight!» («Вставай та бийся!») як ніколи актуальний. І багато європейських столиць це розуміють.

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Війна на порозі

Деякі країни Європі поновлюють строкову службу просто зараз, а деякі думають про це і розглядають конкретні пропозиції. Але спочатку – розлога цитата на цю тему з французького англомовного сайту france24.com.

«Вторгнення Росії в Україну застало Європу зненацька, і побоювання щодо міцності альянсу НАТО ще більше зросли після того, як президент США Дональд Трамп поставив під сумнів свою прихильність до п’ятої статті, яка містить положення про взаємну оборону. І це незважаючи на те, що Вашингтон використовував цю статтю для залучення європейської підтримки після терактів 11 вересня (…) Примирливий підхід Трампа щодо Кремля також викликає тривогу, адже Сполучені Штати двічі стали на бік Росії минулого місяця під час голосування щодо України в ООН. І військові аналітики, і європейські уряди визнають, що загроза російської агресії є реальною, сьогодні навіть більше, ніж три роки тому», – пише видання.

Нижче у статті йдеться проте, що Гейдельберзький університет (найстаріший університет Німеччини – «Главком») у співавторстві із центром Брейгеля (аналітична установа у Брюсселі – «Главком») та Кільським інститутом (навчальний заклад та науковий центр у Німеччині – «Главком») підрахували: Європі може знадобитися ще 300 тис. військових для стримування російської агресії на додаток до наявних 1,47 млн кадрових військовослужбовців з армій європейських країн.

«Призов на військову службу мав би зіграти тут певну роль (…) Тому від Парижа до Варшави лідери країн намагаються збільшити витрати на оборону на тлі погроз США скасувати гарантії безпеки для Європи», – резюмує france24.com.

Опитування YouGov, проведене на початку березня, показало: більшість громадян Франції (68%) та Німеччині (58%) підтримують обов’язкову військову службу для молоді. В Італії перевага прихильників строкової служби незначна (49% проти 44%). У Британії та Іспанії противники такої служби переважають – їх 47% та 53% відповідно
Опитування YouGov, проведене на початку березня, показало: більшість громадян Франції (68%) та Німеччині (58%) підтримують обов’язкову військову службу для молоді. В Італії перевага прихильників строкової служби незначна (49% проти 44%). У Британії та Іспанії противники такої служби переважають – їх 47% та 53% відповідно
інфографіка: yougov.co.uk

Далі у таблиці зведена інформація про те, якою є ситуація зі строковою службою у європейських державах НАТО. Зауважимо також, що ряд країн скасував обов’язковий призов молоді після завершення «холодної війни», але нині повертає його.

Країна Яке рішення по строковій службі було прийнято раніше Ситуація станом на зараз

Албанія

Європа вдягає піксель. «Демілітаризація» Путіна отримала несподіваний ефект фото 1
  Обов’язковий призов діє. Термін служби становить 12 місяців

Бельгія

Європа вдягає піксель. «Демілітаризація» Путіна отримала несподіваний ефект фото 2
  Призов діє на добровільній основі для хлопців та дівчат, молодших за 24 роки

Болгарія

Європа вдягає піксель. «Демілітаризація» Путіна отримала несподіваний ефект фото 3
Строкова служба була скасована Обговорюється можливість її поновлення

Велика Британія

Європа вдягає піксель. «Демілітаризація» Путіна отримала несподіваний ефект фото 4
Строкова служба була скасована Планів поновлення нема. «Ми не розглядаємо призов, але, звісно, ми оголосили про значне збільшення витрат на оборону», – сказав міністр кабінету міністрів Пет Макфадден.

Греція

Європа вдягає піксель. «Демілітаризація» Путіна отримала несподіваний ефект фото 5
  Обов’язковий призов діє. Служать чоловіки від 19 років

Данія

Європа вдягає піксель. «Демілітаризація» Путіна отримала несподіваний ефект фото 6
  Обов’язковий призов діє. Але тепер, ймовірно, строкова служба буде подовжена з 4 до 11 місяців і поширена також на жінок. «Ми не переозброюємося, тому що хочемо війни. Ми переозброюємося, тому що хочемо її уникнути», – каже прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен

Естонія

Європа вдягає піксель. «Демілітаризація» Путіна отримала несподіваний ефект фото 7
  Обов’язковий призов діє

Ісландія

Європа вдягає піксель. «Демілітаризація» Путіна отримала несподіваний ефект фото 8
Не має власної армії Не проводить призов

Іспанія 

Європа вдягає піксель. «Демілітаризація» Путіна отримала несподіваний ефект фото 9
Строкова служба була скасована  

Італія

Європа вдягає піксель. «Демілітаризація» Путіна отримала несподіваний ефект фото 10
Строкова служба була скасована Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто виключив можливість відновлення строкової служби, але підтримує ідею створення резервних сил

Латвія

Європа вдягає піксель. «Демілітаризація» Путіна отримала несподіваний ефект фото 11
Строкова служба була скасована Відновлена з 1 січня 2024 року. Чоловіки 18-27 років зобов'язані пройти її протягом року

Литва

Європа вдягає піксель. «Демілітаризація» Путіна отримала несподіваний ефект фото 12
Строкова служба була скасована Відновлена у 2015-му, після анексії Росією Криму

Люксембург

Європа вдягає піксель. «Демілітаризація» Путіна отримала несподіваний ефект фото 13
Строкової служби не має  

Нідерланди

Європа вдягає піксель. «Демілітаризація» Путіна отримала несподіваний ефект фото 14
Формально призов діє Фактично його не проводять

Німеччина

Європа вдягає піксель. «Демілітаризація» Путіна отримала несподіваний ефект фото 15
Строкова служба була скасована Ймовірний наступний канцлер Фрідріх Мерц виступає за відновлення обов'язкового річного призову, протягом якого молоді люди обох статей могли б виконувати або військову, або громадську роботу

Норвегія

Європа вдягає піксель. «Демілітаризація» Путіна отримала несподіваний ефект фото 16
  Обов’язковий призов діє. Служать люди обох статей у віці 19-44 років 

Північна Македонія

Європа вдягає піксель. «Демілітаризація» Путіна отримала несподіваний ефект фото 17
Строкова служба була скасована  

Польща 

Європа вдягає піксель. «Демілітаризація» Путіна отримала несподіваний ефект фото 18
Строкова служба була скасована Є плани залучати до строкової служби по 100 тисяч цивільних осіб на рік, починаючи з 2027 року. Служба буде добровільною, із «заохоченнями» та «мотиваціями», каже прем’єр-міністр Дональд Туск

Португалія

Європа вдягає піксель. «Демілітаризація» Путіна отримала несподіваний ефект фото 19
Строкова служба була скасована  

Румунія

Європа вдягає піксель. «Демілітаризація» Путіна отримала несподіваний ефект фото 20
Строкова служба була скасована Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку виключив відновлення обов'язкового призову в країні. Він зазначив, що часи строкової служби минули, і Румунії потрібна професійна армія

Словаччина

Європа вдягає піксель. «Демілітаризація» Путіна отримала несподіваний ефект фото 21
Строкова служба була скасована  

Словенія

Європа вдягає піксель. «Демілітаризація» Путіна отримала несподіваний ефект фото 22
Строкова служба була скасована  

Туреччина

Європа вдягає піксель. «Демілітаризація» Путіна отримала несподіваний ефект фото 23
  Обов’язковий призов діє. У країні служать чоловіки віком від 19 до 40 років

Угорщина

Європа вдягає піксель. «Демілітаризація» Путіна отримала несподіваний ефект фото 24
Строкова служба була скасована  

Фінляндія

Європа вдягає піксель. «Демілітаризація» Путіна отримала несподіваний ефект фото 25
  Обов'язковий призов діє. Поки що лише для чоловіків, але розглядається і призов жінок  

Франція

Європа вдягає піксель. «Демілітаризація» Путіна отримала несподіваний ефект фото 26
Строкова служба була скасована Президент країни Емманюель Макрон зазначив, що у Франції більше немає «логістики» для відновлення обов’язкової служби, але він все ж таки хоче «поглянути на способи мобілізації цивільних осіб»

Хорватія

Європа вдягає піксель. «Демілітаризація» Путіна отримала несподіваний ефект фото 27
Строкова служба була скасована Призов до війська відновлено з 1 січня 2025 року 

Чехія 

Європа вдягає піксель. «Демілітаризація» Путіна отримала несподіваний ефект фото 28
Строкова служба була скасована Обговорюється повернення призову. Його скасували у 2004 році, але «сьогодні ситуація змінилася, щороку десятки тисяч людей, які пройшли певну військову підготовку, звільняються з обов'язкового резерву, і ми майже не замінюємо їх, або замінюємо дуже мало», – каже начальник Генерального штабу Чехії Карел Ржека

Чорногорія

Європа вдягає піксель. «Демілітаризація» Путіна отримала несподіваний ефект фото 29
Строкова служба була скасована  

Швеція 

Європа вдягає піксель. «Демілітаризація» Путіна отримала несподіваний ефект фото 30
Строкова служба була скасована Відновлена у 2017-му. Так само, як і у Норвегії, в армії служать чоловіки та жінки. Шведська модель призову, як пише Politico, настільки вдала, що до неї починають приглядатися Німеччина та Нідерланди. А полягає вона у тому, що майбутніх призовників у Швеції починають оцінювати з їхнього підліткового віку. Хлопців та дівчат обстежують на предмет фізичного та психічного здоров’я. Частину з них, коли вони досягнуть повноліття, призвуть на строкову службу незалежно від того, хочуть вони цього чи ні

Відновлена у 2017-му. Так само, як і у Норвегії, в армії служать чоловіки та жінки. Шведська модель призову, як пише Politico, настільки вдала, що до неї починають приглядатися Німеччина та Нідерланди. А полягає вона у тому, що майбутніх призовників у Швеції починають оцінювати з їхнього підліткового віку. Хлопців та дівчат обстежують на предмет фізичного та психічного здоров’я. Частину з них, коли вони досягнуть повноліття, призвуть на строкову службу незалежно від того, хочуть вони цього чи ні

«Американське море відступає»

Як видно з наведеної інформації, локомотивом повернення строкової служби є Північна Європа – країни Балтії та Скандинавії. Ще трохи активності проявляють держави, які стикалися із сильним впливом на свою внутрішню політику радянського чинника – мова про Польщу, Чехію та Хорватію. Але загалом східна Європа – як і західна – все ще «спить».

Французький військовий історик Мішель Гойя слушно зауважує, що західноєвропейським політикам варто повчитися у скандинавських і балтійських країн, зокрема у Фінляндії та Швеції. Фінляндія, нагадує він, яка «має довгий кордон з Росією і була захоплена Радянським Союзом у 1939 році, а нині утримує одні з найбільших резервних сил у Європі. Але ті країни, які б не були на передовій, важче переконати».

«Поділ на Схід і Захід все ще залишається проблемою. Мало хто у Західній Європі готовий воювати», – каже експерт. Але добрим є вже те, що європейці раптово були вражені своєю вразливістю. «Тільки коли приплив закінчується, ти дізнаєшся, хто плавав голим», – каже Гойя.

Нині ж «американське море відступає, і багато європейських країн кажуть собі, що так, вони є оголеними», – додає він.

Від оголеності європейців врятує військова форма, але вдягати її чи ні – звісно, вибір кожного. Він зводиться до двох можливостей – й надалі «плавати голим» або ж захистити себе.

Наталія Лебідь, «Главком»

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Теги: безпека військові призов до армії Європа війна армія НАТО Міноборони

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