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Паризький саміт «Коаліції охочих»: головні заяви лідерів

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Паризький саміт «Коаліції охочих»: головні заяви лідерів
На саміті обговорювалися «військові та оперативні» плани щодо підтримки будь-якого припинення вогню і миру в Україні, «чи то на землі, чи то у повітрі, чи то на морі»
фото: reuters.com

Стармер заявив, що зустріч «Коаліції охочих» у Парижі була «дуже конструктивною»

У Парижі завершилася зустріч «Коаліції охочих», про що свідчить від’їзд перших лідерів із Єлисейського палацу. Як передає «Главком», про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що перші лідери, серед яких президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та канцлер ФРН Олаф Шольц, покинули Єлисейський палац.

Також повідомляється, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та Президент України Володимир Зеленський вийшли з будівлі резиденції французького президента.

Паризький саміт «Коаліції охочих»: головні заяви лідерів фото 1
фото: reuters.com

Зеленський сказав, що «всі розуміли і розуміють, що Росія сьогодні не хоче ніякого миру», додавши, що робота над гарантіями безпеки для України буде продовжена «у найближчі тижні та дні».

Стармер заявив, що зустріч «Коаліції охочих» у Парижі була «дуже конструктивною».

«Було абсолютно зрозуміло, що Росія намагається затягнути (мир – ред.), грає в ігри, і ми повинні бути абсолютно чіткими щодо цього», – сказав британський прем’єр.

За його словами, лідери погодилися з необхідністю більшої підтримки України, «щоб переконатися, що Україна має найсильнішу позицію, як зараз, так і в подальших переговорах». Він також зазначив, що під час зустрічі була «повна ясність» того, що зараз не час для зняття санкцій з РФ.

«Навпаки, ми обговорювали, як ми можемо посилити санкції, щоб підтримати ініціативу США, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів через подальший тиск із боку цієї групи країн», – сказав Стармер.

Паризький саміт «Коаліції охочих»: головні заяви лідерів фото 2
фото: reuters.com

За словами прем’єр-міністра Британії, на саміті також обговорювалися «військові та оперативні» плани щодо підтримки будь-якого припинення вогню і миру в Україні, «чи то на землі, чи то у повітрі, чи то на морі».

«Сильним результатом зустрічі стало те, що так багато країн підтримують Україну, як вони підтримували її вже більше трьох років, у цей вирішальний момент стільки, скільки це буде потрібно», – додав Стармер.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що найближчими днями до України вирушить франко-британська делегація, щоб обговорити майбутній «вигляд української армії» та потенційну миротворчу місію.

Як пояснив президент Франції, спільна команда повинна буде «підготувати формат української армії завтрашнього дня», зокрема визначити потенціал сухопутних, морських та повітряних сил, щоб вони мали змогу «відповісти на нову можливу російську агресію».

Макрон додав, що Франція та Велика Британія продовжують зусилля з розгортання в Україні після укладання мирної угоди «сил стримування», хоча визнав, що не всі європейські країни схвалюють цю ініціативу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув на саміт «коаліції охочих». У Парижі лідери країн обговорять спільні зусилля для припинення вогню в Україні, модель майбутньої української армії та можливість розміщення контингенту у разі перемир'я. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Володимира Зеленського зустрів президент Франції Емануель Макрон. Згодом політики та премʼєр Британії Кір Стармер провели коротку розмову в Єлисейському палаці.

До слова, Зеленський закликав учасників зустрічі лідерів щодо підтримки України, що відбувається у Парижі, розробити чіткий план розгортання коаліційних сил.

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Теги: Європа Кір Стармер Володимир Зеленський саміт

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