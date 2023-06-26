Загроза нацбезпеці: московські попи досі у Лаврі

Блокування законопроєктів про заборону московської церкви – гра на стороні ворога в тилу

В порядку денному наступних пленарних днів – знову немає законопроєкту про заборону московської церкви.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Хоч події в Красилові, де осатанілі сектанти кремлівського патріархату ображають і принижують родини загиблих героїв, вимагають не лише негайної реакції СБУ, але й аби ВР та уряд прокинулася від летаргійного сну і припинити цю вакханалію.

Московські попи нікуди не ділися з Лаври, зверхньо демонструючи, що для них рішення українських органів влади і судів – не указ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Посіпаки Кіріла піднімають голову в інших приходах, співпрацюючи з ворогом, принижуючи воїнів, відмовляючись відспівувати загиблих.

Це – загроза національній безпеці країни і відверта зрада. Треба покласти цьому край.

В ВР давно зареєстровані законопроєкти про заборону московської церкви. Їх не виносять в залу виключно через небажання монобільшості реально припинити підривну діяльність цієї секти в Україні.

Європейська Солідарність наполягатиме, що московська церква має бути заборонена на найближчому засіданні ВР.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На жаль, в нас тільки 27 голосів.

Ті, хто блокують законопроєкти про заборону московської церкви – грають на стороні ворога в тилу.