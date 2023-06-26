Загроза нацбезпеці: московські попи досі у Лаврі
Блокування законопроєктів про заборону московської церкви – гра на стороні ворога в тилу
В порядку денному наступних пленарних днів – знову немає законопроєкту про заборону московської церкви.
Хоч події в Красилові, де осатанілі сектанти кремлівського патріархату ображають і принижують родини загиблих героїв, вимагають не лише негайної реакції СБУ, але й аби ВР та уряд прокинулася від летаргійного сну і припинити цю вакханалію.
Московські попи нікуди не ділися з Лаври, зверхньо демонструючи, що для них рішення українських органів влади і судів – не указ.
Посіпаки Кіріла піднімають голову в інших приходах, співпрацюючи з ворогом, принижуючи воїнів, відмовляючись відспівувати загиблих.
Це – загроза національній безпеці країни і відверта зрада. Треба покласти цьому край.
В ВР давно зареєстровані законопроєкти про заборону московської церкви. Їх не виносять в залу виключно через небажання монобільшості реально припинити підривну діяльність цієї секти в Україні.
Європейська Солідарність наполягатиме, що московська церква має бути заборонена на найближчому засіданні ВР.
На жаль, в нас тільки 27 голосів.
Ті, хто блокують законопроєкти про заборону московської церкви – грають на стороні ворога в тилу.
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