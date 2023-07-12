Саміт НАТО: Зеленський проводить зустріч із Столтенбергом

Сьогодні відбудеться перше засідання Ради Україна-НАТО

Сьогодні, 12 липня, на саміті Альянсу у Вільнюсі президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Незабаром вони проведуть спільну пресконференцію. Про це глава держави повідомив в Twitter.

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«Розпочав зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Сьогодні перше засідання Ради Україна-НАТО. Ми разом зробимо все, щоб все пройшло ефективно», – написав Зеленський.

Нагадаємо, 11 липня у Вільнюсі стартував саміт НАТО, який триватиме два дні. Під час нього союзники підтримали вступ України до Альянсу без виконання плану дій щодо членства.

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Також Енс Столтенберг заявив, що Україну приймуть у Північноатлантичний альянс за прискореною процедурою.