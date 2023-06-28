Тернопільська ОВА приховує дані про чоловіків, які мотаються за кордон під час війни

На посадовців не вплинув навіть представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини

Тернопільська обласна військова адміністрація вперто відмовляється надавати інформацію про чоловіків призовного віку, які під час війни скористалися системою «Шлях» для виїзду з України. Про це свідчать відповіді заступника начальника військової адміністрації Володимира Важинського на запит «Главкома».

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Ще у квітні редакція надіслала інформаційний запит до Тернопільської ОВА з проханням надати копії розпоряджень керівництва ОВА про надання дозволу на виїзд за межі України водіїв, котрі перевозять гуманітарні вантажі під час війни через систему «Шлях». Наше видання просило вказати ім’я та прізвища цих осіб, а також зазначити організації або підприємства, які ініціювали перед обласною владою питання з виїздом.

Першу відмову «Главком» отримав на початку травня. Заступник начальника військової адміністрації Володимир Важинський, посилаючись на Конституцію, закони про введення воєнного стану в Україні і утворення військових адміністрацій, повідомив: «Запитувана вами інформації містить конфіденційну інформацію, яка в свою чергу належить до категорії інформації з обмеженим доступом».

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«Запитувана вами інформації містить конфіденційну інформацію, яка в свою чергу належить до категорії інформації з обмеженим доступом», – відмахнулася Тернопільська ОВА

Після такої відповіді «Главком» скерував заяву до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про порушення посадовими особами Тернопільської обласної військової адміністрації вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

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Представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини взявся перевіряти законність відмови Тернопількової ОВА журналістам «Главкома»

Однак, не чекаючи висновків представника омбудсмена у Тернопільській області, Володимир Важинський повторно відмовив «Главкому» у наданні інформації. Причини ті ж самі, що у першій відповіді.

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Тернопільська ОВА вперто відмовляється надавати інформацію про чоловіків призовного віку, які під час війни скористалися системою «Шлях» для виїзду з України

У коментарі редакції адвокат Громадської організації «Платформа прав людини» Євген Воробйов наголосив: нині продовжується серія протиправних відмов розпорядників інформації, які користуються слабкою відповідальністю за такі дії.

«Ми спостерігаємо довільне трактування норм діючого законодавства, незважаючи на той факт, що вже існує судова практика з подібних питань, яка виключає таке довільне трактування закону з боку розпорядника інформації», – заявив юрист.

Як повідомляв «Главком», 26 червня НАБУ та САП затримали «на гарячому» голову Тернопільської облради з партії ВО «Свобода» Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації Ігоря Дем'янчука і Ігоря Гайдука. Посадовці підозрюються у вимаганні близько 2,4 млн грн у підприємця за підписання комунальним підприємством Тернопільської обласної ради актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів. За ці кошти вони також обіцяли погасити борг Тернопільської ОВА перед його ТОВ за роботи, які вже виконані та прийняті в 2022 році.