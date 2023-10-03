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Євросоюз планує оголосити про початок переговорів щодо вступу України – Politico

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Євросоюз планує оголосити про початок переговорів щодо вступу України – Politico
Дипломати зазначили, що Союз планує розширитися до 35 членів із 27 поточних
фото з відкритих джерел

Переговори про вступ України до ЄС можуть стартувати до кінця року

Європейський Союз має намір розпочати переговори з Україною про вступ, а офіційне оголошення про це варто чекати у грудні поточного року.

Як повідомляє Politico, три дипломати, які знайомі з планами лідерів ЄС, поінформували про те, що офіційні переговори можуть стартувати вже до кінця 2023 року.

Дипломати зазначили, що Союз планує розширитися до 35 членів із 27 поточних, а Україна може стати однією з нових країн економіко-політичного блоку. Очікується, що це відбудеться під час грудневого саміту, а заява буде зроблена у присутності лідерів усіх країн ЄС.

«Мета полягає в тому, щоб у грудні політично домовитися про початок переговорів», – сказав один із дипломатів, зазначивши, що юридичне рішення про прийняття України може бути схвалено на початку 2024 року.

За даними джерел видання, зараз Україна сильно просунулась у плані виконання умов ЄС і зараз «проблемною» залишається лише одна умова, яка стосується меншин.

Очікується, що Європейська комісія випустить у листопаді звіт про те, як Україна та інші країни-кандидати виконують умови для вступу до блоку, а після його розгляду буде зроблена заява, яка підштовхне до початку переговорів.

«Політичний тиск навколо цього буде надто сильним, щоб окремі держави-члени могли йому чинити опір», – говорить один із дипломатів.

Варто зазначити, що за даними українського уряду, станом на серпень лише дві із семи умов для вступу було виконано.

Нагадаємо, найімовірніше Україна зможе стати членом Європейського Союзу ближче до 2030 року, якщо збережеться поточний темп реформ.

До слова, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що в Європейському Союзі підтримують вступ України. За його словами, остаточне рішення – лише питання часу.

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Теги: Європейський союз дипломатія

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