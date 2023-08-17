Вступ в ЄС: Зеленський підписав один із ключових законів для початку переговорів

Зеленський заявив, що з ухваленням цього закону Україна стала на крок ближче до вступу до Євросоюзу

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що регламентує відбір суддів Конституційного суду. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

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«Щойно підписав один із ключових законів, які Україні необхідні для відкриття переговорів із Євросоюзом про вступ нашої держави. Відкриття переговорів – уже цього року. Закон, який гарантує прозорий, професійний і доброчесний відбір суддів Конституційного Суду. Наша держава ще на крок ближча до вступу у Євросоюз», – зазначив очільник держави.

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Раніше повідомлялося, що підходящим часом, щоб оголосити про початок переговорів про вступ України до Європейського союзу, може бути грудень.

Нагадаємо, Європейська комісія підтримала надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Проте Єврокомісія оголосила план дій, який повинна виконати Україна для початку перемовин щодо вступу України у Європейський Союз.

8 червня Європейський парламент підтримав резолюцію із закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС «як чіткий політичний сигнал солідарності з народом України».