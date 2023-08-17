Головна Світ Політика
search button user button menu button

Вступ в ЄС: Зеленський підписав один із ключових законів для початку переговорів

Діана Гасюк
glavcom.ua
Вступ в ЄС: Зеленський підписав один із ключових законів для початку переговорів
Президент України Володимир Зеленський
фото з відкритих джерел

Зеленський заявив, що з ухваленням цього закону Україна стала на крок ближче до вступу до Євросоюзу

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що регламентує відбір суддів Конституційного суду. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

«Щойно підписав один із ключових законів, які Україні необхідні для відкриття переговорів із Євросоюзом про вступ нашої держави. Відкриття переговорів – уже цього року. Закон, який гарантує прозорий, професійний і доброчесний відбір суддів Конституційного Суду. Наша держава ще на крок ближча до вступу у Євросоюз», – зазначив очільник держави.

Раніше повідомлялося, що підходящим часом, щоб оголосити про початок переговорів про вступ України до Європейського союзу, може бути грудень. 

Нагадаємо, Європейська комісія підтримала надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Проте Єврокомісія оголосила план дій, який повинна виконати Україна для початку перемовин щодо вступу України у Європейський Союз.

8 червня Європейський парламент підтримав резолюцію із закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС «як чіткий політичний сигнал солідарності з народом України».

Теги: закон держава Володимир Зеленський Україна парламент Європейський союз

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Всі говорять, що в цьому році виборів не може бути, як і до кінця воєнного стану
Вибори під час війни. Безліч питань, на які немає відповіді
5 серпня, 19:03
Ситуація в економіці: куди спрямовуються гроші з бюджету
Ситуація в економіці: куди спрямовуються гроші з бюджету
19 липня, 09:20
ЄС готується прийняти нові санкції проти Білорусі
ЄС незабаром ухвалить нові санкції проти Білорусі, запропоновані ще в січні
18 липня, 19:28
Міноборони відповіло на шантаж Кремля, €20 млрд для України. Головне за 20 липня
Міноборони відповіло на шантаж Кремля, €20 млрд для України. Головне за 20 липня
20 липня, 21:00
Сторони зустрінуться для того, щоб провести консультації щодо транспортування українського зерна через Чорне море
Столтенберг скликає засідання Ради Україна-НАТО: названа дата
23 липня, 10:49
Зеленський пояснив, що чекає на Путіна, якщо він спробує окупувати українські порти
Зеленський пояснив, що чекає на Путіна, якщо він спробує окупувати українські порти
31 липня, 19:13
Прапор Саудівської Аравії
WSJ: Саудівська Аравія проведе переговори щодо України без участі Росії
30 липня, 02:40
Саміт G20 має відбутися 9-10 вересня 2023 року у Нью-Делі
Індія не запросила Україну на саміт G20, однак покликала Путіна: список учасників
15 серпня, 06:29
Подоляк: Україна вже готується до того, щоб залучити морські шляхи для експорту зерна
Чи запрацює зерновий коридор без участі Росії? Банкова відповіла
12 серпня, 14:31

Політика

Вступ в ЄС: Зеленський підписав один із ключових законів для початку переговорів
Вступ в ЄС: Зеленський підписав один із ключових законів для початку переговорів
«Території в обмін на НАТО». Столтенберг відреагував на скандал
«Території в обмін на НАТО». Столтенберг відреагував на скандал
Чи вступить Білорусь у війну? Лукашенко визнав неміч своєї армії
Чи вступить Білорусь у війну? Лукашенко визнав неміч своєї армії
Епічна поразка росіян під Києвом. Лукашенко вигадав причину
Епічна поразка росіян під Києвом. Лукашенко вигадав причину
США ввели санкції проти деяких ФСБшників, причетних до отруєння Навального
США ввели санкції проти деяких ФСБшників, причетних до отруєння Навального
Швеція схвалила новий пакет військової допомоги Україні
Швеція схвалила новий пакет військової допомоги Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
Коли закінчиться війна? Що обіцяли Буданов, Резніков, Арестович: найгучніші заяви
32K
Розвідка повідомила, що Росія готує на День Незалежності України
19K
В Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
7915
Росіяни хочуть влаштувати нам генеральну битву
5948
Депутат від Партії угорців України, який перебуває у розшуку, уник покарання
5691
У Києві патрульна поліція хоче витратити 145 млн грн на новий департамент: чому це погана новина для водіїв

Новини

18 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:29
Міноборони Великої Британії похвалило українських енергетиків за підготовку до зими
Вчора, 15:10
20 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші ділянки фронту
Вчора, 06:38
Спека, місцями дощитиме: прогноз погоди на 17 серпня
Вчора, 05:28
17 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:04
Окупанти вдаються до постановочних зйомок своїх успіхів – Генштаб
16 серпня, 07:07

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту