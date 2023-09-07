Головна Країна Політика
search button user button menu button

Паломництво хасидів до Умані. Зеленський поговорив з прем’єром Ізраїлю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Паломництво хасидів до Умані. Зеленський поговорив з прем’єром Ізраїлю
Зеленський: «Україна завжди з теплотою й гостинністю приймає паломників і відповідає за їхню безпеку»
фото: Офіс президента України

Зеленський та Нетаньягу обговорили шляхи забезпечення безпеки паломників-хасидів в Умані

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Держави Ізраїль Біньяміном Нетаньягу. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

З огляду на наближення єврейського Нового року – Рош га-Шана – та очікуваного масового прибуття паломників-хасидів до Умані Зеленський та Нетаньягу обговорили шляхи забезпечення їхньої безпеки.

Рош га-Шана – юдейський Новий рік. Брацлавські хасиди – послідовники цадика (праведника) Нахмана Брацлавського, який був похований в Умані, прагнуть, за його заповітом, хоч раз у житті відсвяткувати Новий рік на його могилі. Цадик Нахман вважав основними складовими етики юдаїзму простий спосіб життя, самопожертву, відвертість, щирість, безпосередність у молитвах. І його послідовники відзначають Новий рік саме так: танцюють, галасують, веселяться і поводяться як діти. Причому тільки чоловіки, жінки залишаються вдома і в Умань не приїздять. Побічний ефект – кілька дуже неспокійних днів для жителів Умані, безлад і купи сміття, але містяни за ці дні встигають непогано заробити, здаючи хасидам в оренду житло за завищеними цінами.

Цього року Рош-га-Шана відзначатимуть з 15 по 17 вересня.

Хасидизм – містичне відгалуження юдаїзму, що виникло на території України у першій половині XVIII ст. як опозиція догматично-обрядовому формалізму і рабинській ортодоксії і поширилося Східною Європою. Нині більшість хасидів проживають у США, Ізраїлі, Великій Британії. Існує багато течій хасидизму, зокрема Любавичівський (Хабад), Брацлавський (саме ці хасиди масово їздять в Умань), Каролінський, Чорнобильський тощо.

«Україна завжди з теплотою й гостинністю приймає паломників і відповідає за їхню безпеку», – зазначив глава держави.

За оцінками ізраїльської сторони, цьогоріч до Умані може прибути близько 50 тис. паломників-хасидів.

Зеленський наголосив, що нині в місцях паломництва в Умані бомбосховища можуть вмістити лише близько 11 тис. осіб. При цьому в умовах повномасштабної агресії Росії та постійної загрози ударів російськими ракетами та іранськими дронами паломництво цьогоріч супроводжуватиметься високими безпековими ризиками.

«Це безпековий виклик, який потребує невідкладного спільного реагування», – наголосив Зеленський.

Зокрема, політики обговорили можливість відправлення до місць паломництва додаткових сил поліції Ізраїлю.

Крім того, Зеленський окремо порушив питання збільшення кількості відмов громадянам України у в’їзді до Ізраїлю в умовах дії безвізового режиму між двома країнами й наголосив на необхідності виправлення цієї ситуації. 

Президент відзначив важливість підтримки з боку Ізраїлю суверенітету й територіальної цілісності України. Він подякував за надання прихистку громадянам України, які виїхали до Ізраїлю внаслідок повномасштабної російської агресії. Було відзначено відновлення для них безкоштовного медичного страхування в Ізраїлі.  Сторони обговорили можливі шляхи підтримки України з боку Ізраїлю в протидії вторгненню Росії.

Нагадаємо, Рада національної безпеки й оборони України (РНБО) планує скасувати безвізовий режим для громадян Ізраїлю. За інформацією анонімного джерела в оточенні одного з членів РНБО, причин для таких кроків декілька. Зокрема, це недружнє ставлення до українців, які приїжджають до Ізраїлю, та припинення дії в цій країні програми медичного страхування для наших біженців. Зазначається, що Україна офіційно закликала Тель-Авів переглянути рішення щодо медстрахування, однак наразі реакції на це немає.

Згодом Надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що українська влада не збирається скасовувати безвізовий режим для громадян Ізраїлю.

Також посол Ізраїлю розповів про наслідки скасування безвізу з Україною. За його словами, країнам буде складно повернутися до угоди про безвіз, якщо її скасують.

Зокрема, цього тижня прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху та президент України Володимир Зеленський мали провести телефонну розмову, щоб домовитися про майбутнє паломництво хасидів на Рош га-Шана до Умані.

До слова, у першій половині 2023 року понад дві тисячі громадян України отримали відмову на в’їзд до Ізраїлю. Водночас, як стверджують у дипломатичній установі, ізраїльська сторона «свідомо маніпулює статистикою», заявляючи, що у в’їзді відмовили лише 5% із 40 тисяч українців, які намагалися потрапити до країни від початку повномасштабного російського вторгнення.

Читайте також: Знущання буде взаємним. Український посол пояснює, чому Київ має зупинити безвіз з Ізраїлем
Теги: Володимир Зеленський Умань хасиди Ізраїль свято

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

7 вересня не дозволено йти свататися, бо результат буде негативним
7 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Рустем Умєров був сьогодні звільнений з посади глави Фонду держмайна
Зеленський вніс до Ради подання про призначення нового міністра оборони
5 вересня, 16:56
До онлайн-спілкування з главою держави долучилися майже 40 навчальних закладів із 23 областей України та закордону
В Україні з’явився освітній застосунок
1 вересня, 16:08
Deutschlandfunk втрапив у гучний скандал
Скандал у Німеччині. В етері радіо пролунала пропозиція четвертувати Зеленського
25 серпня, 05:29
20 серпня віряни вшановують пам'ять преподобного Пімена
20 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 серпня, 00:05
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 18 серпня
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 18 серпня
18 серпня, 05:30
Зеленський продовжив воєнний стан та мобілізацію в Україні
Зеленський продовжив воєнний стан та мобілізацію в Україні
17 серпня, 10:32
У мережі чотирилапого вже прозвали бойовим котом
Кіт потішив Зеленського та військових: миле фото
16 серпня, 09:39
Володимир Зеленський
Зеленський пообіцяв відплату за жорстокий обстріл Херсонщини
13 серпня, 22:48

Політика

Названо нардепа, який придбав найдорожче авто під час війни (фото)
Названо нардепа, який придбав найдорожче авто під час війни (фото)
«Рустем Умєров може перезавантажити роботу Міноборони». Звернення Зеленського
«Рустем Умєров може перезавантажити роботу Міноборони». Звернення Зеленського
Паломництво хасидів до Умані. Зеленський поговорив з прем’єром Ізраїлю
Паломництво хасидів до Умані. Зеленський поговорив з прем’єром Ізраїлю
Зеленський назвав три основні завдання, які поставив перед міністром Умєровим
Зеленський назвав три основні завдання, які поставив перед міністром Умєровим
Данілов згадав про давній договір України із РФ та пояснив, чому переговорів не буде
Данілов згадав про давній договір України із РФ та пояснив, чому переговорів не буде
Зеленський присвоїв Буданову нове військове звання
Зеленський присвоїв Буданову нове військове звання

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Розвідка США повідомила, чи зможуть ЗСУ прорвати російську оборону до кінця року
30K
Цукерки «Бім-Бом» для окупантів. Хто годує і одягає військовополонених
20K
У французьких виробників істерика через курятину з України
18K
За кордоном стає все більше українських чоловіків: результати дослідження
17K
Хто очолить ПВК «Вагнер» після Пригожина: названо прізвище
12K
Як Кремль промиває мізки жителям окупованих територій: британська розвідка розкрила деталі

Новини

Порошенко звернувся до нового керівництва Міноборони
Сьогодні, 21:01
«Бавовна» в Росії, пакет допомоги від США: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Росія вночі вдарила по Україні «Шахедами». Зведення Генштабу
Сьогодні, 06:45
Окупаційні війська активізували атаки на сході України – Генштаб
Вчора, 07:11
Вибухи в Україні, Велика Британія заборонить ПВК «Вагнер»: головне за ніч
Вчора, 07:00
Єврейський новий рік без алкоголю. Влада Черкащини зробила заяву
5 вересня, 22:37

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту