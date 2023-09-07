Паломництво хасидів до Умані. Зеленський поговорив з прем’єром Ізраїлю
Зеленський та Нетаньягу обговорили шляхи забезпечення безпеки паломників-хасидів в Умані
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Держави Ізраїль Біньяміном Нетаньягу. Про це йдеться на сайті Офісу президента.
З огляду на наближення єврейського Нового року – Рош га-Шана – та очікуваного масового прибуття паломників-хасидів до Умані Зеленський та Нетаньягу обговорили шляхи забезпечення їхньої безпеки.
Рош га-Шана – юдейський Новий рік. Брацлавські хасиди – послідовники цадика (праведника) Нахмана Брацлавського, який був похований в Умані, прагнуть, за його заповітом, хоч раз у житті відсвяткувати Новий рік на його могилі. Цадик Нахман вважав основними складовими етики юдаїзму простий спосіб життя, самопожертву, відвертість, щирість, безпосередність у молитвах. І його послідовники відзначають Новий рік саме так: танцюють, галасують, веселяться і поводяться як діти. Причому тільки чоловіки, жінки залишаються вдома і в Умань не приїздять. Побічний ефект – кілька дуже неспокійних днів для жителів Умані, безлад і купи сміття, але містяни за ці дні встигають непогано заробити, здаючи хасидам в оренду житло за завищеними цінами.
Цього року Рош-га-Шана відзначатимуть з 15 по 17 вересня.
Хасидизм – містичне відгалуження юдаїзму, що виникло на території України у першій половині XVIII ст. як опозиція догматично-обрядовому формалізму і рабинській ортодоксії і поширилося Східною Європою. Нині більшість хасидів проживають у США, Ізраїлі, Великій Британії. Існує багато течій хасидизму, зокрема Любавичівський (Хабад), Брацлавський (саме ці хасиди масово їздять в Умань), Каролінський, Чорнобильський тощо.
«Україна завжди з теплотою й гостинністю приймає паломників і відповідає за їхню безпеку», – зазначив глава держави.
За оцінками ізраїльської сторони, цьогоріч до Умані може прибути близько 50 тис. паломників-хасидів.
Зеленський наголосив, що нині в місцях паломництва в Умані бомбосховища можуть вмістити лише близько 11 тис. осіб. При цьому в умовах повномасштабної агресії Росії та постійної загрози ударів російськими ракетами та іранськими дронами паломництво цьогоріч супроводжуватиметься високими безпековими ризиками.
«Це безпековий виклик, який потребує невідкладного спільного реагування», – наголосив Зеленський.
Зокрема, політики обговорили можливість відправлення до місць паломництва додаткових сил поліції Ізраїлю.
Крім того, Зеленський окремо порушив питання збільшення кількості відмов громадянам України у в’їзді до Ізраїлю в умовах дії безвізового режиму між двома країнами й наголосив на необхідності виправлення цієї ситуації.
Президент відзначив важливість підтримки з боку Ізраїлю суверенітету й територіальної цілісності України. Він подякував за надання прихистку громадянам України, які виїхали до Ізраїлю внаслідок повномасштабної російської агресії. Було відзначено відновлення для них безкоштовного медичного страхування в Ізраїлі. Сторони обговорили можливі шляхи підтримки України з боку Ізраїлю в протидії вторгненню Росії.
Нагадаємо, Рада національної безпеки й оборони України (РНБО) планує скасувати безвізовий режим для громадян Ізраїлю. За інформацією анонімного джерела в оточенні одного з членів РНБО, причин для таких кроків декілька. Зокрема, це недружнє ставлення до українців, які приїжджають до Ізраїлю, та припинення дії в цій країні програми медичного страхування для наших біженців. Зазначається, що Україна офіційно закликала Тель-Авів переглянути рішення щодо медстрахування, однак наразі реакції на це немає.
Згодом Надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що українська влада не збирається скасовувати безвізовий режим для громадян Ізраїлю.
Також посол Ізраїлю розповів про наслідки скасування безвізу з Україною. За його словами, країнам буде складно повернутися до угоди про безвіз, якщо її скасують.
Зокрема, цього тижня прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху та президент України Володимир Зеленський мали провести телефонну розмову, щоб домовитися про майбутнє паломництво хасидів на Рош га-Шана до Умані.
До слова, у першій половині 2023 року понад дві тисячі громадян України отримали відмову на в’їзд до Ізраїлю. Водночас, як стверджують у дипломатичній установі, ізраїльська сторона «свідомо маніпулює статистикою», заявляючи, що у в’їзді відмовили лише 5% із 40 тисяч українців, які намагалися потрапити до країни від початку повномасштабного російського вторгнення.
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