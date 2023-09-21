Зеленський зустрівся з американськими конгресменами в Капітолії

Зеленський сказав, якщо Україна не отримає допомогу, то програє війну

Зеленський закликав конгресменів схвалити додаткове фінансування допомоги для України

Під час зустрічі з американськими конгресменами в Капітолії президент Володимир Зеленський закликав їх схвалити додаткове фінансування допомоги для України. Про це, як повідомляє кореспондент Європейської правди, журналістам сказав лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер.

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Шумер відмовився говорити про подробиці зустрічі Зеленського з членами Конгресу, а також відповідати на питання журналістів.

«Було єдине речення, яке підсумувало (нашу розмову – «Главком»), і я процитую його дослівно. Пан Зеленський сказав: «Якщо ми не отримаємо допомоги, то програємо війну», – сказав демократ.

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Водночас голова Палати представників США Кевін Маккарті заявив журналістам, що не змінив своєї позиції та не буде підтримувати схвалення пакета допомоги Україні на суму $24 млрд, вимагаючи від Білого дому більшої боротьби з нелегальною міграцією.

«Я більш ніж готовий це (допомогу Україні – «Главком») розглянути. Але я знаю: якщо президент (Байден – «Главком») зосередиться лише на цьому, то проігнорує той факт, що 10 тис. людей щойно перетнули кордон», – цитує Маккарті CNN.

Посадовець водночас додав, що поставив Зеленському низку запитань, а розмова з ним була «хорошою» і «продуктивною».

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 21 вересня, президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона. Глава держави проведе у столиці США важливі переговори.

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Зеленський додав, що для програшу Росії у війні Україні потрібно більше ППО, підтримки на передовій, а також більше санкцій проти РФ.

Крім того, президент України Володимир Зеленський не зміг виступити на спільному засіданні верхньої та нижньої палат Конгресу Сполучених Штатів Америки через відмову спікера Палати представників США, республіканця Кевіна Маккарті.

До слова, президент Сполучених Штатів Джо Байден 21 вересня планує оголосити новий пакет військової допомоги Україні розміром у $325 млн. Ймовірно, це станеться під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.