Україна закликала Брюссель з’ясувати, чому Сіярто поширює дезніформацію проти ЄС

У МЗС України вважають, що Брюссель має вимагати пояснень від Угорщини через заяву Сіярто

В Брюсселі мають запросити пояснення у Будапешта про те, чому угорський міністр Петер Сіярто поширює дезінформацію проти Європейського Союзу в інтересах Росії та працює проти інтересів ЄС в Азії. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

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«Виявляється, що весь світ страждає від наслідків війни не тому, що Росія напала на Україну, а тому, що Європа глобалізувала конфлікт. Так вважає міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, який днями відвідав Гонгконг», – написав Ніколенко.

Речник МЗС зазначив, у відомстві вважають, що Брюссель має вимагати пояснень від Угорщини через заяву Сіярто.

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«На нашу думку, в Брюсселі мають запросити пояснення у Будапешта про те, чому угорський міністр поширює дезінформацію проти Європейського Союзу в інтересах Росії. Адже мова тут вже йде не лише про Україну, але і про намагання Угорщини похитнути європейські позиції в Азії», – зазначив Ніколенко.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін та міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто вчергове закликали до припинення постачання озброєнь України задля нібито «досягнення миру».

Крім того, очільник угорського МЗС Сіярто заявив у інтерв'ю французькому телеканалу LCI, що постачання озброєнь України нібито «затягує війну», а замість військової допомоги міжнародній спільноті нібито «слід працювати на мир».

Також уряд Угорщини поклав відповідальність за високу інфляцію в країні на Україну, яка вп'ятеро збільшила плату за транзит російської нафти трубопроводом «Дружба».

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До слова, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає «брехнею» той факт, Україна здатна перемогти у війні Російську Федерацію.