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Павло Клімкін Дипломат

Республіканці налаштовані зменшити підтримку України. Чому?

glavcom.ua
Рон Де Сантіс заявляє, що Україна не є стратегічно важливою для США
фото з відкритих джерел

Достукатися до цих людей – одна з наших основних задач, така сама критична, як зберегти підтримку наших фанатів

Небажання кандидата у президенти США від республіканців Де Сантіса надати нам перспективу членства в НАТО багатьом здається незрозумілим, зачіпає і навіть відверто ображає. Втім це лише частина «айсбергу», з яким ми маємо справу.

До речі, Де Сантіс в своєму інтерв'ю наговорив набагато більше, і про те, що Україна не є стратегічно важливою для США і вони в Україні не мають чіткої місії, не говорячи вже про те, що він вважає неправильним платити зарплати «українським бюрократам» за рахунок американської допомоги. В цьому чимало передвиборчої риторики, але це лише частина проблеми. На сьогодні три кандидати від республіканців: Трамп, Де Сантіс та Рамасвамі разом мають підтримку 80% республіканців. В різних опитуваннях індивідуальні результати різні, але в сумі 80%. Всі ці кандидати так або інакше скептично ставляться до підтримки України. Водночас, лише 5-7% республіканців мають симпатії до РФ.

Тобто «антиросійськість» ніяк не підживлює допомогу Україні, симпатія до нас залишається «віртуальною», а більшість дивиться на проблеми навколо себе: іпотека, інфляція, злочинність, міграція тощо. Лише дещо більше третини республіканців готові допомагати нам не менше, ніж зараз. Достукатися до цих людей – одна з наших основних задач, така сама критична, як зберегти підтримку наших фанатів. Адже втома поступово робить свою справу. Багато республіканців мають страх, що їхнє традиційне життя йде «в нікуди», мало хто звинувачує в цьому РФ, хоча її не любить.

А от Китай звинувачує багато хто – від втрати робочих місць до бажання створити конкуренцію США. Ми не достукаємося до цих людей, говорячи про цінності, але точно можемо вкласти в їхню свідомість просту тезу – «більше РФ – більше Китаю».

Відповідно, допомагаючи Україні, ти допомагаєш послабленню Китаю. Зараз багато хто вважає навпаки: чим слабше РФ, тим більше її залежність від Китаю і відповідно сильнішим є сам Китай.

Ми маємо пояснити, що це хибний підхід, почати таку зовнішньо просту, але насправді дуже нетривіальну кампанію, щоб не втратити основний електорат республіканців та й інших теж. Інакше кожне голосування в Конгресі США все більше нагадуватиме політичне «мінне поле».

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Джерело
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Теги: інфляція США Китай злочинність Україна

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