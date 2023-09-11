Президент Бразилії пообіцяв захистити Путіна від в'язниці

Прзидент Бразилії заявив, що готовий порушити Римський статут, аби тільки Путін завітав до нього в гості

Президента Росії Володимира Путіна не заарештують у Бразилії за ордером Міжнародного кримінального суду (МКС), незважаючи на те, що країна ратифікувала Римський статут. Про це заявив президент країни Луїс Інасіу Лула да Сілва в інтерв'ю Firstpost.

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Луїс Інасіу Лула вважає, що Путін має приїхати на саміт «Великої двадцятки» (G20) у Ріо-де-Жанейро у 2024 році разом з іншими лідерами країн БРІКС, щоб відчути «атмосферу миру». «Нам подобається надавати гостям теплий прийом. Я вважаю, що Путін може спокійно поїхати до Бразилії. Поки я президент, його не заарештують. Нікого в Бразилії не заарештують без дозволу влади», – заявив Лула да Сілва.

Президент Бразилії також висловив думку, що країнам G20 слід утриматися від обговорення війни в Україні, оскільки саміт спочатку скликався для вирішення економічних проблем. Натомість Лула да Сілва запропонував порушити це питання 19 вересня на Генеральній асамблеї ООН.

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«Це те місце, куди ми можемо покликати Путіна та Зеленського за стіл переговорів, бо ніхто не хоче війни. Ми хочемо миру. Тому нам необхідно виробити політику розмови, щоб спробувати переконати президентів Росії та України в тому, що війна – це не вирішення проблеми, і що діалог, дипломатія та стіл переговорів можуть допомогти набагато більше», – сказав Лула да Сільва.

Луїс Інасіу Лула да Сілва також повідомив про намір відвідати Росію в рамках наступного саміту БРІКС, запланованого на 2024 рік.

У березні цього року МКС видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його у незаконній депортації дітей із України. Бразилія, як і ще понад 120 країн світу, які ратифікували Римський статут, має підпорядковуватися його рішенням, зокрема за ордерами на арешт підозрюваних у військових злочинах.

Путін уже неодноразово пропускав міжнародні зустрічі та скасовував поїздки за кордон. Так, замість нього на саміт БРІКС 22–24 серпня в Йоганнесбурзі завітав міністр закордонних справ Сергій Лавров. Сам Путін взяв участь дистанційно. Рішення було зумовлене тим, що ПАР також підписала Римський статут МКС.

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Крім цього, Путін не поїхав на саміт G20, який відбувався 9-10 вересня в Делі. У суботу «двадцятка» ухвалила декларацію, в якій немає засудження Росії за її вторгнення до України. При цьому учасники зустрічі закликали всі країни дотримуватися міжнародних договорів та зобов'язань та не вдаватися до використання сили з метою захоплення територій.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на ухвалену G20 підсумкову декларацію. Про це повідомив речник МЗС Сергій Ніколенко. За його словами, у відомстві розчаровані слабким текстом документа.

Водночас в частині щодо агресії Росії проти України Групі двадцяти немає чим пишатися. Очевидно, що участь української сторони дозволила би учасникам краще зрозуміти ситуацію. Принцип «нічого про Україну без України» залишається ключовим як ніколи», – ідеться у повідомленні МЗС.

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