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Україна повернула тіла ще 51 загиблого героя

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна повернула тіла ще 51 загиблого героя
Українською стороною здійснено низку заходів, за результатами яких на підконтрольну українському уряду територію вдалося репатріювати тіла 51-го загиблого
фото ілюстративне

Загалом за два роки роботи вдалося репатріювати тіла 1832 українських військових

Україна повернула тіла 51-го загиблого захисника на підконтрольну територію. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«Українською стороною здійснено низку заходів, за результатами яких на підконтрольну українському уряду територію вдалося репатріювати тіла 51-го загиблого оборонця», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що передача тіл відбулася завдяки спільній роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ та Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин МВС.

Загалом за два роки роботи вдалося репатріювати тіла 1832 українських військових.

Нагадаємо, наприкінці серпня Україна повернула тіла ще 84 загиблих українських воїнів

Триває 569-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 25 бойових зіткнень. В ході штурмових дій ЗСУ оволоділи Андріївкою Донецької області,

Теги: Україна війна смерть військові

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