Україна цьогоріч може розпочати перемовини про вступ до Євросоюзу – Зеленський

Зеленський заявив, що Україна готова розпочати переговори про вступ до ЄС цього року

Зеленський наголосив, що Україна виконала майже сім рекомендацій Єврокомісії

Україна може розпочати перемовини про вступ до Європейського союзу вже в цьому році. Про це заявив український президент Володимир Зеленський.

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Сьогодні, 5 жовтня, український президент зустрівся з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою. Зеленський подякував їй за підтримку України.

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«Ми майже виконали сім рекомендацій Єврокомісії і будемо готові розпочати переговори про вступ до ЄС цього року», – повідомив глава держави.

До того ж під час розмови, було обговорено подальші санкції та кроки для протидії російській пропаганді.

Сьогодні ж президент провів зустріч і з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

«Україна вдячна за міцну й тривалу підтримку з боку ЄС, а також за практичну допомогу країн-членів Євросоюзу», – наголосив Зеленський.

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Президент розповів, що під час зустрічі поінформував президента Європейської ради про перебіг українського контрнаступу й пріоритетні оборонні потреби України.

«Розраховуємо на подальшу військову допомогу з боку ЄС і його країн-членів, а також на стабільну підтримку в межах Європейського фонду миру», – підсумував Зеленський.

Також Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та обговорив надання Україні ще однієї системи Patriot взимку.

Нагадаємо, 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Після цього перед нашою країною поставили умови для того, щоби стати членом блоку.

Офіційні представники України неодноразово заявляли, що розраховують розпочати переговори про членство в ЄС до кінця 2023 року. Для цього нашій країні необхідно виконати сім рекомендацій Єврокомісії.

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Зазначимо, Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти в Іспанії. Він та прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес провели переговори і обговорили новий пакет допомоги Україні. Зеленський та Санчес обговорили надання Україні енергетичного обладнання перед зимовим періодом, а також роботу й захист зернового коридору.