Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна цьогоріч може розпочати перемовини про вступ до Євросоюзу – Зеленський

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна цьогоріч може розпочати перемовини про вступ до Євросоюзу – Зеленський
Зеленський заявив, що Україна готова розпочати переговори про вступ до ЄС цього року
фото з відкритих джерел

Зеленський наголосив, що Україна виконала майже сім рекомендацій Єврокомісії

Україна може розпочати перемовини про вступ до Європейського союзу вже в цьому році. Про це заявив український президент Володимир Зеленський.

Сьогодні, 5 жовтня, український президент зустрівся з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою. Зеленський подякував їй за підтримку України.

«Ми майже виконали сім рекомендацій Єврокомісії і будемо готові розпочати переговори про вступ до ЄС цього року», – повідомив глава держави.

До того ж під час розмови, було обговорено подальші санкції та кроки для протидії російській пропаганді.

Сьогодні ж президент провів зустріч і з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

«Україна вдячна за міцну й тривалу підтримку з боку ЄС, а також за практичну допомогу країн-членів Євросоюзу», – наголосив Зеленський.

Президент розповів, що під час зустрічі поінформував президента Європейської ради про перебіг українського контрнаступу й пріоритетні оборонні потреби України.

«Розраховуємо на подальшу військову допомогу з боку ЄС і його країн-членів, а також на стабільну підтримку в межах Європейського фонду миру», – підсумував Зеленський.

Також Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та обговорив надання Україні ще однієї системи Patriot взимку.

Нагадаємо, 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Після цього перед нашою країною поставили умови для того, щоби стати членом блоку.

Офіційні представники України неодноразово заявляли, що розраховують розпочати переговори про членство в ЄС до кінця 2023 року. Для цього нашій країні необхідно виконати сім рекомендацій Єврокомісії.

Зазначимо, Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти в Іспанії. Він та прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес провели переговори і обговорили новий пакет допомоги Україні. Зеленський та Санчес обговорили надання Україні енергетичного обладнання перед зимовим періодом, а також роботу й захист зернового коридору.

Теги: Європейський союз Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У процесі вступу до Євросоюзу майже все залежить від України
«Авжеж, 100%». Посол ЄС переконаний, що Україна стане членом Євросоюзу
7 вересня, 14:04
Основна проблема в тому, що всім європейським країнам вдалося диверсифікувати свій імпорт газу
Російський газ потраплятиме в Євросоюз попри заборону – CNN
8 вересня, 12:55
Зеленський дорікнув партнерам надто довгою санкційною паузою (відео)
Зеленський дорікнув партнерам надто довгою санкційною паузою (відео)
8 вересня, 20:10
Президент Сербії також скептично поставився до намірів ЄСу підготуватись до прийняття нових членів до 2030 року
Президент Сербії образився на ЄС через підтримку України
17 вересня, 11:25
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський анонсував потужні заходи для посилення України
27 вересня, 23:10
Минулого року Володимир Зеленський виступив онлайн на екстреному засіданні Радбезу ООН
Зеленський і Лавров зійдуться у відкритих дебатах Радбезу ООН
20 вересня, 07:41
Президент дав нове доручення уряду України
Уряд отримав від Зеленського доручення щодо свят
9 вересня, 16:34
Володимир Зеленський подякував США за підтримку та врятовані життя
Зеленський розповів, як Україна змусила Путіна принижуватися
22 вересня, 03:12
Президент України зазначив, що будь-які санкційні паузи лише збільшують час російської агресії
Санкції проти РФ. Зеленський дорікнув Євросоюзу
2 жовтня, 17:14

Політика

Україна цьогоріч може розпочати перемовини про вступ до Євросоюзу – Зеленський
Україна цьогоріч може розпочати перемовини про вступ до Євросоюзу – Зеленський
«Слуга народу» відреагувала на бійку за участі нардепів Дмитрука та Куницького
«Слуга народу» відреагувала на бійку за участі нардепів Дмитрука та Куницького
Україна «поставила на паузу» скаргу до СОТ щодо експорту зерна
Україна «поставила на паузу» скаргу до СОТ щодо експорту зерна
Вулична бійка за участю депутатів. «Слуга» Куницький показав свої травми (фото)
Вулична бійка за участю депутатів. «Слуга» Куницький показав свої травми (фото)
Кулеба розповів про результати поїздки Зеленського до Іспанії
Кулеба розповів про результати поїздки Зеленського до Іспанії
Зеленський вперше зустрівся з Пашиняном
Зеленський вперше зустрівся з Пашиняном

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
Нардеп Дубінський відмовився отримати повістку
11K
У двох містах України пролунали вибухи
8324
Винуватиця резонансної ДТП Зайцева відмовилася звільнятись із в'язниці: озвучено причину
8315
«Онуфрій сказав: «Треба потерпіти». Інтерв’ю з архімандритом УПЦ МП, який утік з Криму
7763
Батько Зеленського отримав довічну стипендію: за які заслуги та хто пʼять років боровся за це
7481
«Культ насолоди». Що відомо про скандальний ресторан «Бохо», який порушує закон (фото)

Новини

Понад пів сотні боїв за добу: окупанти посилили атаки на сході України
Сьогодні, 07:33
Вибухи, знищення понад 20 «Шахедів» і дослідження ООН: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Росія забрала декілька кораблів з окупованого Криму – ISW
Сьогодні, 05:58
ООН зафіксувала шість випадків позасудових страт українських військовополонених
Сьогодні, 05:30
Хмарно й переважно без опадів: прогноз погоди на 5 жовтня
Сьогодні, 04:31
Росія може атакувати цивільні судна в Чорному морі – британська розвідка
Сьогодні, 03:03

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту