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Макрон по-справжньому змінився – Зеленський

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Макрон по-справжньому змінився – Зеленський
Володимир Зеленський та Еманнуель Макрон у Парижі, 8 лютого
фото з відкритих джерел

Зеленський вважає, що наразі між Україною та Францією та іншими міжнародними партнерами є справжня довіра

Президент Володимир Зеленський вважає, що французький лідер Еммануель Макрон змінив свою думку щодо того, що Заходу та Україні треба постаратися «зберегти обличчя» російському диктатору Володимиру Путіну. Про це він сказав в інтерв’ю Le Figaro.

«Я думаю, він змінився. І що цього разу він змінився по-справжньому. Зрештою, саме він відкрив двері для постачання танків. Він також підтримав заявку України на вступ до ЄС. Я думаю, що це був справжній сигнал», – сказав Зеленський.

Зеленський вважає, що наразі між Україною та Францією та іншими міжнародними партнерами є справжня довіра. Він також заявив, що здивований поведінкою нащадків росіян в Європі, які підтримують російський режим.

«Росіяни, які залишили свою країну 1917 року під час революції, вся інтелігенція, яка втекла від комуністичного режиму, влаштувалися в Європі. Але я зі здивуванням бачу, що деякі з їхніх нащадків підтримують Володимира Путіна, в той час, як він робить з їхніми сім’ями те ж саме, що робив комуністичний режим у 1917 році», – додав він.

Також, на думку Зеленського, навіть після повалення Путіна, світ більше не буде розмовляти з Росією, як раніше. – «Заходу доведеться переглянути свою політику щодо Росії, навіть якщо до влади в Москві прийде інший лідер. Ви повинні змінити своє бачення».

Нагадаємо, що вчора президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Франції на зустріч з Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. В рамках зустрічі лідерів трьох країн була запланована вечеря, в ході якої обговорюватимуться наступні кроки союзників у допомозі Україні в боротьбі з російською агресією.

До цього він був із робочим візитом у Великій Британії

Сьогодні Зеленський разом із Макроном вилетять до Брюсселя.

Зазначимо, що це другий випадок, коли Зеленський виїхав з України від початку повномасштабного вторгнення. До цього він їздив до США, 21 грудня. По дорозі із США додому український президент заїхав до польського колеги Дуди.

Теги: Володимир Зеленський Еммануель Макрон росія Франція Україна

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