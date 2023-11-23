У столиці пішов крижаний дощ: влада звернулася до водіїв
Під вечір у столиці значно погіршилися погодні умови
Через погіршення погодних умов у Києві дорожні служби проводять обробку доріг і тротуарів протиожеледними засобами, аби не допустити зниження рівня безпеки руху. Про це повідомила пресслужба КМДА.
Як зазначається, задіяно 237 одиниць спеціальної техніки та 43 бригади з ручного прибирання у складі 428 працівників. До розчищення від снігу прибудинкових територій і зелених зон залучені працівники керуючих компаній і «зеленбудів».
Влада столиці закликала водіїв бути уважними та обережними на дорогах, дотримуватися Правил дорожнього руху, щоб не наражати на небезпеку себе та оточуючих.
До відома, під вечір у столиці значно погіршилися погодні умови, пішов крижаний дощта утворилася ожеледь на дорогах. «Автівки необхідно паркувати відповідно до правил, аби не заважати спецтранспорту екстрених і комунальних служб», – закликали в КМДА.
Раніше повідомлялося, що у Києві завершився безморозний період, який розпочався 31 березня і тривав рекордні 232 дні.
За даними спостережень метеостанції обсерваторії 18 листопада у Києві вперше цієї осені температура повітря знизилась до – 0,2ºС, що свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 31 березня.
Середня багаторічна дата першого заморозку у повітрі – 21 жовтня, а тривалість безморозного періоду дорівнює 197 днів.
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