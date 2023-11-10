Ердоган вступив у відкритий конфлікт із Блінкеном

Ердоган вкотре розкритикував поведінку США та його представників під час загострення арабо-ізраїльського протистояння

Заява держсекретаря США Ентоні Блінкена про його єврейське походження стала найбільшою помилкою на тлі ситуації у Секторі Гази. Про це сьогодні, 10 листопада, заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, пише видання Hurriyet.

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«Чому весь світ протестує проти США? Тому що США поставили мету після того, як стали підтримувати бійню, влаштовану Ізраїлем у Секторі Гази. У Стамбулі зібралося півтора мільйона людей лише за три дні, це про щось говорить. Вони ніби кажуть: «Почуйте наш голос, зверніться до світу нашим голосом». Блінкен зробив найбільшу помилку на самому початку. «Я приїхав сюди (в Тель-Авів) не тільки як єврей, але й як державний секретар США» сказав він під час візиту, і у відповідь на це отримав 1,5 мільйона людей на мітингу у Стамбулі», – заявив Ердоган.

Також турецький лідер нагадав про протести проти операції Армії оборони Ізраїлю у Секторі Газа, які пройшли у багатьох містах світу. Глава держав додав, що Тель-Авів тепер став центром нерозсудливості. До того ж «весь світ протестує проти США», – зазначив він.

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«Права людини та міжнародне право вимагають якнайшвидшого припинення цієї брудної війни. Ніхто не повинен позиціонувати себе поза межами міжнародного права, і кожен повинен виступити проти такої безрозсудності, коли вона проявляється», – вважає Реджеп Тайїп Ердоган.

За словами президента Туреччини, якщо Ізраїль продовжить демонструвати таку «жорстокість і варварство», то всім лідерам країни є над чим подумати: «Ми сміливо демонстрували свою позицію з самого початку і продовжуємо це робити».

Крім того, Ердоган вкотре наполіг на важливості транзитного коридору для гуманітарної допомоги: «Йдеться про Газу з населенням 2-2,5 мільйона осіб. Зараз тут загинули майже 11 тис. дітей, жінок і старих палестинців. Крім того, є 25-30 тис. поранених. Наразі всі ці величезні будівлі зруйновані та перетворені на руїни. Важливо посилити тиск на Ізраїль, щоб забезпечити проїзд постраждалим пригнобленим палестинцям. Наша мета – забезпечити, щоб усі ці люди могли в'їхати з Гази до пунктів, де ми можемо надати медичну допомогу. Серед них онкохворі, легко та важко травмовані. Якщо цей коридор буде відкрито, ми готові доставити цих поранених людей і осіб із хронічними захворюваннями приміром такими як рак, до лікарень».

Раніше стало відомо, що держсекретар США Ентоні Блінкен завершив 6 листопада своє друге з початку війни між Ізраїлем та угрупуванням ХАМАС близькосхідне турне в Туреччині. В Анкарі він уперше з 7 жовтня зустрівся зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом і обговорив із ним ситуацію в Секторі Газа, а також інші питання двосторонньої співпраці. А от президент Реджеп Тайїп Ердоган будь-які перемовини з представником Білого дому проводити не став – натомість вважав за краще відвідати північно-східні регіони країни.

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Нагадаємо, у суботу, 4 листопада, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що розриває контакти з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу через дії Ізраїлю в Секторі Гази. Президент Туреччини зауважив, що дипломатичні зв'язки між країнами не розриватимуться.

До слова, Туреччина оголосила бойкот двом світовим банківським системам через підтримку ними США військових дій проти Палестини.