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Ердоган вступив у відкритий конфлікт із Блінкеном

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ердоган вступив у відкритий конфлікт із Блінкеном
Ердоган поспілкувався із журналістами на борту свого літака
фото: Hurriyet

Ердоган вкотре розкритикував поведінку США та його представників під час загострення арабо-ізраїльського протистояння

Заява держсекретаря США Ентоні Блінкена про його єврейське походження стала найбільшою помилкою на тлі ситуації у Секторі Гази. Про це сьогодні, 10 листопада, заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, пише видання Hurriyet.

«Чому весь світ протестує проти США? Тому що США поставили мету після того, як стали підтримувати бійню, влаштовану Ізраїлем у Секторі Гази. У Стамбулі зібралося півтора мільйона людей лише за три дні, це про щось говорить. Вони ніби кажуть: «Почуйте наш голос, зверніться до світу нашим голосом». Блінкен зробив найбільшу помилку на самому початку. «Я приїхав сюди (в Тель-Авів) не тільки як єврей, але й як державний секретар США» сказав він під час візиту, і у відповідь на це отримав 1,5 мільйона людей на мітингу у Стамбулі», – заявив Ердоган.

Також турецький лідер нагадав про протести проти операції Армії оборони Ізраїлю у Секторі Газа, які пройшли у багатьох містах світу. Глава держав додав, що Тель-Авів тепер став центром нерозсудливості. До того ж «весь світ протестує проти США», – зазначив він.

«Права людини та міжнародне право вимагають якнайшвидшого припинення цієї брудної війни. Ніхто не повинен позиціонувати себе поза межами міжнародного права, і кожен повинен виступити проти такої безрозсудності, коли вона проявляється», – вважає Реджеп Тайїп Ердоган.

За словами президента Туреччини, якщо Ізраїль продовжить демонструвати таку «жорстокість і варварство», то всім лідерам країни є над чим подумати: «Ми сміливо демонстрували свою позицію з самого початку і продовжуємо це робити». 

Крім того, Ердоган вкотре наполіг на важливості транзитного коридору для гуманітарної допомоги: «Йдеться про Газу з населенням 2-2,5 мільйона осіб. Зараз тут загинули майже 11 тис. дітей, жінок і старих палестинців. Крім того, є 25-30 тис. поранених. Наразі всі ці величезні будівлі зруйновані та перетворені на руїни. Важливо посилити тиск на Ізраїль, щоб забезпечити проїзд постраждалим пригнобленим палестинцям. Наша мета – забезпечити, щоб усі ці люди могли в'їхати з Гази до пунктів, де ми можемо надати медичну допомогу. Серед них онкохворі, легко та важко травмовані. Якщо цей коридор буде відкрито, ми готові доставити цих поранених людей і осіб із хронічними захворюваннями приміром такими як рак, до лікарень». 

Раніше стало відомо, що держсекретар США Ентоні Блінкен завершив 6 листопада своє друге з початку війни між Ізраїлем та угрупуванням ХАМАС близькосхідне турне в Туреччині. В Анкарі він уперше з 7 жовтня зустрівся зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом і обговорив із ним ситуацію в Секторі Газа, а також інші питання двосторонньої співпраці. А от президент Реджеп Тайїп Ердоган будь-які перемовини з представником Білого дому проводити не став – натомість вважав за краще відвідати північно-східні регіони країни.

Нагадаємо, у суботу, 4 листопада, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що розриває контакти з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу через дії Ізраїлю в Секторі Гази. Президент Туреччини зауважив, що дипломатичні зв'язки між країнами не розриватимуться.

До слова, Туреччина оголосила бойкот двом світовим банківським системам через підтримку ними США військових дій проти Палестини.

Читайте також: Ердоган підтримав ХАМАС: Ізраїль різко відповів
Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган Ізраїль права людини президент ХАМАС Палестина Ентоні Блінкен конфлікт

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