Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Мобілізація по-новому, ЗСУ відкинули окупантів на лівобережжі Дніпра. Головне за 24 листопада

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Мобілізація по-новому, ЗСУ відкинули окупантів на лівобережжі Дніпра. Головне за 24 листопада
фото: Генштаб

Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ та міністру оборони України наступного тижня презентувати новий план з мобілізації

Зеленський анонсував комплексний план з мобілізації, ЗСУ відкинули окупантів на лівобережжі Дніпра на 2-8 км, Німеччина продовжила тимчасовий захист для біженців з України. «Главком» склав добірку новин 24 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

Суд оголосив вирок Ступці у справі про ДТП

Голосіївський райсуд столиці визнав винним актора Остапа Ступку в справі про ДТП у нетверезому стані. Суд призначив Ступці покарання у вигляді обмеження волі на три роки та позбавив права керування на вісім років. Також з нього стягнуть близько 10 тис. грн які пішли на експертизи.

Тобто, впродовж трьох років актор зобов'язаний з'являтися у спеціальні установи для виконання суспільно-корисних робіт.

Німеччина продовжила тимчасовий захист для біженців з України

Німеччина продовжила тимчасовий захист біженців з України. Дозволи на проживання автоматично діятимуть до 4 березня 2025 року.

Федеральна рада схвалила відповідну постанову 24 листопада 2023 року. Українські біженці не повинні подавати заяву на продовження свого статусу проживання і їм не треба буде зустрічатися з імміграційними органами. Підставою для подальшого продовження тимчасового захисту є рішення країн ЄС наприкінці вересня 2023 року.

Зеленський анонсував комплексний план з мобілізації

Президент України Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному і міністру оборони Рустему Умерову наступного тижня презентувати новий план з мобілізації в Україні.

За словами президента, він заслухав доповіді про виклики у сфері мобілізації, а також про варіанти їх вирішення на сьогоднішньому засіданні Ставки верховного головнокомандувача.

УПЦ МП вимагає від заповідника 100 млн грн

Адвокат Української православної церкви Московського патріархату та митрополита Павла (Лебедя) протоєрей Микита Чекман повідомив, що звернувся до апеляційного суду з проханням стягнути із заповідника «Києво-Печерська лавра» 100 млн грн за фактичне «вигнання монахів» із приміщень. 

ЗСУ відкинули окупантів на лівобережжі Дніпра на 2-8 км

Генштаб ЗСУ заявив про створення плацдарму на лівому березі Херсонської області. Як зазначається, гирло Дніпра стало новим полем битви, де постійно відбуваються бойові дії. За словами бійця Сергія Остапенка, російські війська обстрілюють цілодобово.

Читайте також:

Теги: війна мобілізація Володимир Зеленський ЗСУ Московська церква в Україні

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Адмірал Неїжпапа сподівається, що український флот повернеться на військово-морську базу в Севастополі
Командувач ВМС розповів, як Україна планує виграти війну з РФ на морі
18 листопада, 10:44
Новий ордер на арешт Путіна та українські аналоги «Шахедів». Головне за 16 листопада
Новий ордер на арешт Путіна та українські аналоги «Шахедів». Головне за 16 листопада
16 листопада, 21:00
Залужний розповів Бочкалі, чому Україна потребує більше саме осколково-фугасних артилерійських снарядів
Залужний розповів, які снаряди потребує Україна для успішного наступу
16 листопада, 11:13
За добу відбулося майже 70 боїв
Окупанти штурмують за підтримки авіації на шістьох напрямках – Генштаб
13 листопада, 07:07
Зеленський привітав Польщу з Днем незалежності
Зеленський звернувся до сусідів із нагоди Дня незалежності Польщі
11 листопада, 16:34
Геннадій Частяков
ДБР назвало основну версію загибелі помічника Залужного
8 листопада, 15:04
ЗСУ просунулися поблизу Кліщіївки – ISW
ЗСУ просунулися поблизу Кліщіївки – ISW
3 листопада, 03:56
Міністр оборони України Рустем Умєров
Умєров провів розмову з главою Пентагону: про що говорили
28 жовтня, 03:20
Цей наступ окупантів є наймасштабнішим з 2014 року
У районі Авдіївки знизилась кількість стрілецьких боїв: стала відома причина
26 жовтня, 20:01

Події в Україні

Окупанти вдарили по енергетиці: у Києві горіла підстанція
Окупанти вдарили по енергетиці: у Києві горіла підстанція
Уночі 25 листопада ворог випустив по Україні рекордну кількість дронів (оновлено)
Уночі 25 листопада ворог випустив по Україні рекордну кількість дронів (оновлено)
Удар дронами по Київщині та масований обстріл прифронтових районів: яка ситуація в регіонах
Удар дронами по Київщині та масований обстріл прифронтових районів: яка ситуація в регіонах
До Києва приїхав президент Швейцарії (фото)
До Києва приїхав президент Швейцарії (фото)
Нічний удар по Дніпропетровщині: чим атакували окупанти
Нічний удар по Дніпропетровщині: чим атакували окупанти
Чи допоможуть окупантам нові штурми на Авдіївському напрямку: відповідь ISW
Чи допоможуть окупантам нові штурми на Авдіївському напрямку: відповідь ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
168K
Мобілізація в Україні: Банкова зробила заяву
60K
Відомий бізнесмен звинуватив військового «у розколі суспільства» через українську мову
42K
Ревізори вийшли на гірськолижну трасу. А там… Коломойський!
18K
Поляки масово вбачають загрозу в українських брендах: результати соцопитування
15K
Україна знайшла спосіб, як пришвидшити рух транспорту на заблокованому кордоні
12K
У Києві пролунали вибухи: працює ППО

Новини

У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад 6 годин
Сьогодні, 09:02
Ворог підключив авіацію до штурмів на найгарячіших напрямках – Генштаб
Сьогодні, 08:05
Дощі та мокрий сніг: прогноз погоди на 25 листопада
Сьогодні, 05:15
25 листопада в Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору
Сьогодні, 00:05
Через посилену роботу та наслідки атак ворога енергоблоки ТЕС вимушені виходити у короткочасні ремонти, – ДТЕК
Вчора, 16:27
«Метінвест» Ахметова передав ЗСУ засоби радіоелектронної боротьби
Вчора, 16:21

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua