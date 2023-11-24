Мобілізація по-новому, ЗСУ відкинули окупантів на лівобережжі Дніпра. Головне за 24 листопада

Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ та міністру оборони України наступного тижня презентувати новий план з мобілізації

Зеленський анонсував комплексний план з мобілізації, ЗСУ відкинули окупантів на лівобережжі Дніпра на 2-8 км, Німеччина продовжила тимчасовий захист для біженців з України. «Главком» склав добірку новин 24 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

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Суд оголосив вирок Ступці у справі про ДТП

Голосіївський райсуд столиці визнав винним актора Остапа Ступку в справі про ДТП у нетверезому стані. Суд призначив Ступці покарання у вигляді обмеження волі на три роки та позбавив права керування на вісім років. Також з нього стягнуть близько 10 тис. грн які пішли на експертизи.

Тобто, впродовж трьох років актор зобов'язаний з'являтися у спеціальні установи для виконання суспільно-корисних робіт.

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Німеччина продовжила тимчасовий захист для біженців з України

Німеччина продовжила тимчасовий захист біженців з України. Дозволи на проживання автоматично діятимуть до 4 березня 2025 року.

Федеральна рада схвалила відповідну постанову 24 листопада 2023 року. Українські біженці не повинні подавати заяву на продовження свого статусу проживання і їм не треба буде зустрічатися з імміграційними органами. Підставою для подальшого продовження тимчасового захисту є рішення країн ЄС наприкінці вересня 2023 року.

Зеленський анонсував комплексний план з мобілізації

Президент України Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному і міністру оборони Рустему Умерову наступного тижня презентувати новий план з мобілізації в Україні.

За словами президента, він заслухав доповіді про виклики у сфері мобілізації, а також про варіанти їх вирішення на сьогоднішньому засіданні Ставки верховного головнокомандувача.

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УПЦ МП вимагає від заповідника 100 млн грн

Адвокат Української православної церкви Московського патріархату та митрополита Павла (Лебедя) протоєрей Микита Чекман повідомив, що звернувся до апеляційного суду з проханням стягнути із заповідника «Києво-Печерська лавра» 100 млн грн за фактичне «вигнання монахів» із приміщень.

ЗСУ відкинули окупантів на лівобережжі Дніпра на 2-8 км

Генштаб ЗСУ заявив про створення плацдарму на лівому березі Херсонської області. Як зазначається, гирло Дніпра стало новим полем битви, де постійно відбуваються бойові дії. За словами бійця Сергія Остапенка, російські війська обстрілюють цілодобово.