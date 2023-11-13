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Трамп обіцяє швидко закінчити війну в Україні у разі перемоги

Діана Гасюк
glavcom.ua
Трамп обіцяє швидко закінчити війну в Україні у разі перемоги
Трамп у разі перемоги обіцяє врегулювати війну між Росією та Україною ще до інавгурації
фото з відкритих джерел

Трамп не сказав, чи вимагатиме виведення російських військ із окупованої РФ території України

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що після перемоги на президентських виборах 2024 року швидко врегулює війну між Росією та Україною. Про це повідомляє АР.

За словами Трампа, це означає припинення «нескінченного потоку американських грошей в Україну» та звернення до європейських союзників із проханням відшкодувати США витрати на відновлення запасів переданої зброї.

При цьому, незрозуміло, чи планує Трамп вимагати виведення російських військ із окупованої РФ території України.

Трамп також наголосив, що має намір продовжувати фундаментально переглядати мету та місію НАТО і підтримуватиме Ізраїль у його війні з ХАМАС та «знищенні» бойовиків.

Видання пише, що більшу частину президентської кампанії 2024 року домінували численні розслідування щодо колишнього президента Дональда Трампа та нові звинувачення проти нього. Але до дня виборів залишилося менш як рік, і Трамп домінує в боротьбі за номінацію від республіканців і вже виклав широкий набір політичних цілей, якщо він виграє другий термін.

«Його ідеї та навіть питання, на яких він найбільше зосереджується, кардинально відрізняються від пропозицій президента Джо Байдена. Якщо плани Трампа будуть реалізовані, вони означатимуть драматичну реформу уряду, мабуть, більш значущу, ніж під час його першого терміну. Його президентство, особливо перші дні, було відзначене хаосом, внутрішніми чварами та хвилею поспіхом написаних указів, які були швидко скасовані судами», – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, у разі повернення Дональда Трампа до Білого дому на пост президента Сполучених Штатів Америки у 2024 році допомогу Україні буде скорочено в рази. Таку думку висловив 24 жовтня колумніст The Washington Post Лі Хокстейдер.

Судячи з недавніх опитувань, виборці однаково готові голосувати і за Трампа, і за переобрання чинного американського президента Джо Байдена. Другий термін для Трампа можливий.

До слова, колишній президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон за поточної влади на чолі з Джо Байденом нібито перетворився на «брудну, наповнену злочинністю смертельну пастку». Він дав обіцянку, що у разі повторного обрання як американський глава швидко приведе місто до ладу.

Теги: місто Вашингтон ХАМАС президент розслідування Дональд Трамп Ізраїль

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