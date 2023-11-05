РФ розконсервувала рідкісний висотний літак: яке його призначення

У 2017 році російські профільні ресурси повідомили про начебто постановку на консервацію М-55 «Геофизика»

Літаків М-55 «Геофизика» є лише п’ять

Росія розконсервувала та поновила польоти рідкісного висотного літака М-55 «Геофизика» радянського виробництва. Польоти виконуються з аеродрому «Раменское» під Москвою. Про це повідомляють аналітики Defence Express, посилаючись на фото у мережі.

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Літак створено ще за радянський часів саме як висотний розвідник для проведення ракетних ударів. Ще 1960-х роках Радянський Союз почав конструювати висотний літак під індексом М-17 «Стратосфера» для перехоплення американських літаків-розвідників U-2 або ж висотних аеростатів. Але вперше підняти цей літак у повітря вдалось лише 1982 року.

Таких літаків лише п’ять. 1996 року вони були «конвертовані» для проведення наукових експериментів цивільного характеру, зокрема з вивчення стратосфери між РФ та країнами Європи. У 2017 році російські профільні ресурси повідомили про начебто постановку на консервацію М-55 «Геофизика».

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«Сам факт відновлення польотів на М-55 «Геофизика» може бути пов’язаний як і з роботами по відпрацюванню бортової апаратури для тактичної авіації «ВКС РФ», так і може бути спробою відпрацювати використання цього літака за початковим призначення – тобто розвідка для виконання ракетних ударів», – ідеться на сайті видання.

Характеристики літака М-55 «Геофизика»:

довжина фюзеляжу – 22,67 метра;

розмах крила – 37,4 метри

максимальна злітна маса – 23,4 тонни, зокрема корисне навантаження – до 2000 кг;

екіпаж – 1 особа;

максимальна швидкість польоту – 743 км/год на висоті 20 км;

максимальна висота польоту – 21,5 км;

практична дальність польоту – 1220 км.

Нагадаємо, до кінця 2023 року Росія може наростити кількість авіації до восьми дивізій. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Раніше повідомлялося, що 1 листопада ЗСУ знищили російський літак.