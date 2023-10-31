Банкова готує відставки у військовому керівництві через контрнаступ – Time

Ймовірно буде звільнено міністра уряду та одного з високопосадових воєначальників

У керівництві України взимку намічаються гучні відставки та значні перестановки. Про це пише Time з посиланням на джерела в оточенні президента України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що ймовірно буде звільнено міністра уряду та одного з високопосадових воєначальників. На них покладуть відповідальність за «повільний прогрес на фронті», тобто провальний контрнаступ. Про кого саме йдеться поки невідомо.

Видання пише, що Зеленський нібито був злий після візиту до США, за підсумками якої з'явилися ознаки, що Захід втомився від війни. За словами джерел видання, президент України вважає, що союзники його зраджують.

Будь ласка, читайте текст після реклами

При цьому Зеленський має намір продовжувати війну, яку розв'язала Росія, а питання про перемир'я у його команді знаходяться під табу.

В Офісі Зеленського також побоюються, що відключення електрики взимку, спричинені ударами російських ракет і «Шахедів», можуть призвести до невдоволення населення щодо центральної влади.

Якщо минулої зими українці однозначно покладали відповідальність за багатогодинні блекаути на російську армію, то тепер вони можуть висунути претензії владі, яка «не зробила достатньо для підготовки».

Раніше повідомлялося, як ракети Atacms можуть вплинути на контрнаступ.