Ізраїль назвав свої втрати у війні проти ХАМАС

Протягом минулої ночі ізраїльські війська «розширили вхід» до Сектору Гази

Від початку активних бойових дій проти терористичної організації ХАМАС ізраїльська армія втратила 311 військовослужбовців. Про це заявив на брифінгу речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) контрадмірал Даніель Хагарі, передає «Укрінформ».

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«Наразі ми сповістили сім'ї 311 загиблих солдатів ЦАХАЛ, а також сім'ї 230 заручників», – сказав Хагарі.

Речник ЦАХАЛ також зазначив, що протягом минулої ночі ізраїльські війська «розширили вхід» до Сектору Гази.

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«Ми просуваємося етапами війни згідно з планом, поступово розширюючи наземну активність і масштаби наших сил у секторі Гази», – заявив він.

Також Хагарі повідомив про удари по військових цілях та інфраструктурі ліванської терористичної організації «Хезболла» у відповідь на вогонь з території Лівану.

Раніше повідомлялося, що армія оборони Ізраїлю завдала ударів по військовій будівлі на території Сирії та по об'єктах, які належать терористичній організації «Хезболла» в Лівані.

Нагадаємо, США бачать підвищений ризик поширення конфлікту на Близькому Сході, оскільки підтримувані Іраном угруповання продовжують атакувати американські війська, дислоковані в регіоні.

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Також повідомлялося, що сили швидкого реагування морської піхоти США рухаються до східної частини Середземного моря через занепокоєння Білого дому щодо поширення конфлікту в Газі.

У понеділок, 30 жовтня Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання з питання про наземну операцію Ізраїлю в Секторі Гази.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що розпочався другий етап війни Ізраїлю проти ХАМАСу. У Сектор Гази введені додаткові наземні сили.

Як повідомлялося, що Ізраїль розширює зону наземної операції у Секторі Гази з допомогою піхоти та бронетехніки та за підтримки масованих ударів з повітря та моря, включаючи бомбардування тунелів терористів ХАМАС.

До відома, 28 жовтня ЦАХАЛ атакував понад 450 військових об'єктів ХАМАСу.