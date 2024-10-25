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Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів шести країн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів шести країн
Зеленський висловив сподівання на інтенсивний розвиток міждержавного діалогу між країнами
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Глава держави подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України

Президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів шести країн в Україні: Фінляндії – Тар’ї Орвоккі Фернандес, Бразилії – Рафаеля де Мелло Відала, Ірландії – Джонатана Конлона, Чорногорії – Борянки Симічевич, Литви – Інги Станітє-Толочкєнє та Ісландії – Фрідріка Йонссона. Про це глава України повідомив у Telegram.

Глава держави подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, привітав послів із початком дипломатичної місії та висловив сподівання на інтенсивний розвиток міждержавного діалогу з їхніми країнами.

Ключова тема розмови з послом Фінляндії – пріоритетні потреби на полі бою. Президент подякував за вагому військову допомогу, активну підтримку формули миру та організацію тематичної конференції в Гельсінкі щодо екологічної безпеки.

Під час розмови з послом Бразилії Володимир Зеленський наголосив на тому, що Україна як ніхто зацікавлена у відновленні справедливого й тривалого миру та відкрита до обговорення формули миру на різних міжнародних майданчиках, у різних форматах. Він зазначив, що сподівається на продовження конструктивного діалогу з Бразилією.

Послу Ірландії Глава держави подякував за активну підтримку України з боку його країни попри її військовий нейтралітет, а також відзначив нещодавній візит прем’єр-міністра та підписану двосторонню угоду. Володимир Зеленський запросив Ірландію взяти участь у третьому саміті ініціативи Grain from Ukraine, який відбудеться в листопаді.

Основні теми обговорення з послом Чорногорії – підготовка змісту двосторонньої угоди та подальші контакти на найвищому рівні.

Під час зустрічі з послом Литви Володимир Зеленський подякував за всебічну допомогу Україні, зокрема за готовність щороку надавати оборонну підтримку в розмірі 0,25 % ВВП, а також відзначив адвокацію з боку Литви шляху України до повноправного членства в ЄС і НАТО.

Серед головних тем розмови з послом Ісландії – підтримка євроатлантичної інтеграції України, формули миру та плану перемоги, а також майбутні контакти у двосторонньому та багатосторонньому форматах.

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Теги: посол Володимир Зеленський президент дипломатія

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